Финляндия требует от России и «Газпрома» более 25 млрд евро в соответствии с решениями международных арбитражных судов. Основанием для этого послужили прекращение поставок газа европейским компаниям и незаконное изъятие инвестиций.

Наибольшую сумму — 16,4 млрд евро — требуют от «Газпром экспорта» из-за прекращения поставок газа немецкой компании Uniper и другим европейским потребителям в 2022 году.

Еще около €9,2 млрд касаются двух дел против российского государства. Yukos Capital требует €4,3 млрд за незаконное изъятие инвестиций, а украинский «Нафтогаз» — €4,9 млрд компенсации за захват активов в Крыму.

Однако перспективы взыскания всей суммы остаются неопределенными: у России и «Газпрома» в Финляндии недостаточно имущества, которое можно было бы арестовать и продать. Ранее там уже были арестованы российские активы на десятки миллионов евро.

В начале ноября Апелляционный суд Хельсинки приостановил наложение новых арестов. В то же время ранее арестованное имущество остается под арестом. Россия обжалует решение о выплате компенсаций в судах Финляндии и других стран.

Источник: Yle.

Финляндия не допустила семерых российских фигуристов к турниру Finlandia Trophy, который на этой неделе должен состояться в Хельсинки. Из-за ужесточения ограничений для обладателей российских паспортов спортсмены не могут въехать в страну.

В четверг, 12 ноября, финские военные сообщили, что накануне зафиксировали удар по российскому военному кораблю в Балтийском море. В то же время в Финляндии отметили, что ситуация с безопасностью в этом районе остается стабильной.

Финляндия приостановила арест государственного имущества России после решения Апелляционного суда Гааги, которое ограничило полномочия арбитража.

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