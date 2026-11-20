Od 2027 roku większość rosyjskich przedsiębiorców może utracić prawo do regionalnych preferencyjnych stawek w ramach uproszczonego systemu opodatkowania.

Wyjątki mają zostać zachowane dla przedsiębiorstw produkcyjnych oraz organizacji niekomercyjnych o charakterze społecznym.

Według szacunków ekspertów nowa regulacja może przynieść budżetom regionalnym do 1,83 mld dolarów rocznie. Jednocześnie, według danych Federalnej Służby Podatkowej, z powodu ulg podatkowych regiony straciły około 4,22 mld dolarów.

Ograniczenia mogą dotknąć około 80% małych przedsiębiorstw, w szczególności z branży handlowej, gastronomicznej, turystycznej, budowlanej, serwisów samochodowych, medycznej oraz logistycznej.

Ministerstwo Finansów uzasadnia te zmiany koniecznością wyrównania warunków konkurencji oraz zapobiegania sytuacjom, w których firmy rejestrują się w regionach o niższych podatkach, ale faktycznie prowadzą działalność w innych obwodach.

Przedstawiciele stowarzyszeń biznesowych ostrzegają przed ryzykiem masowego zamykania przedsiębiorstw. Według nich wiele firm już teraz działa na granicy rentowności i może nie wytrzymać dodatkowego obciążenia podatkowego.

Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP), zrzeszający największe firmy RF, których udział w krajowym PKB wynosi około 60%, ostro skrytykował podwyżkę podatków, którą rząd przygotowuje na rok 2027 w celu pokrycia deficytu budżetu wojskowego.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój związany z możliwą nową falą mobilizacji. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze do niedawna wydawała się odporna na sankcje.

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