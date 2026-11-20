We Włocławku szwedzka tenisistka Kajsa Rinaldo Persson pokonała Ginę Feistel 6:4, 6:2 w otwierającym meczu baraży Billie Jean King Cup. Spotkanie trwało 113 minut i przyniosło Szwecji pierwszy punkt w rywalizacji. Informuje o tym Interia Sport.

Debiut Feistel w reprezentacji

Dla 23-letniej Feistel był to debiut w reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup. Została włączona do zespołu po rezygnacji Mai Chwalińskiej z występu we Włocławku. Polska reprezentacja rozpoczęła rywalizację w osłabionym składzie: w pierwotnym zgłoszeniu nie znalazły się Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch, a później wycofały się także Chwalińska i Katarzyna Kawa.

W pierwszym secie Feistel miała szanse na przełamanie przy stanie 2:1 i później, jednak Persson obroniła obie okazje dzięki serwisowi. W siódmym gemie Szwedka poprosiła o pomoc medyczną po niefortunnym ruchu na korcie, a wokół jej kolana założono opaskę. Po wznowieniu gry Persson przełamała rywalkę, powiększyła przewagę do 5:3 i wygrała seta 6:4.

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Szwecja objęła prowadzenie w rywalizacji

Na początku drugiego seta Feistel utrzymała własne podanie, a także miała dwa break pointy na 2:0. Jednak pierwsze przełamanie w secie wywalczyła Persson. Szwedka zwiększyła przewagę do 4:1, a przy stanie 5:2 zakończyła mecz przy własnym serwisie.

Po pierwszym meczu wynik rywalizacji Polski ze Szwecją wynosi 1:0 na korzyść szwedzkiej drużyny. Następnie na kort miały wyjść Martina Kubka i Kajsa Hennemänn. Do zwycięstwa w barażach trzeba wygrać trzy mecze.

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