Reprezentacja Norwegii wygrała mieszany konkurs drużynowy w skokach narciarskich w norweskim Lillehammer, zdobywając 1012,4 pkt. Polska drużyna w składzie Anna Twardosz, Maciej Kot, Kamila Karpiel i Kacper Tomasiak zajęła siódme miejsce z wynikiem 676,6 pkt. Poinformował o tym Interia Sport.

Wyniki konkursu drużynowego

Po pierwszej serii polski kwartet miał 313,5 pkt i awansował do drugiej serii. Anna Twardosz skoczyła 103,5 i 118,5 metra, Maciej Kot — 123 i 108 metrów. Kamila Karpiel uzyskała 95,5 i 102 metry, a Kacper Tomasiak — 124,5 i 129,5 metra.

Drugie miejsce w konkursie zajęła Japonia z wynikiem 951,3 pkt, a trzecia była Austria — 893,5 pkt. Zawody odbyły się na skoczni Lysgårdsbakken.

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Klasyfikacja Pucharu Narodów

Po mieszanym konkursie drużynowym Norwegia prowadzi w Pucharze Narodów z 200 punktami. Japonia ma 175 pkt, Austria — 150. Dalej znajdują się Słowenia — 125, Niemcy — 100, Finlandia — 75, Polska — 50 oraz Włochy — 25 pkt.

W Lillehammer zaplanowano jeszcze cztery konkursy indywidualne. W sobotę konkurs kobiet ma rozpocząć się o 14:35 czasu polskiego, a mężczyzn o 16:50. W niedzielę kwalifikacje kobiet zaplanowano na 10:30, a sam konkurs na 12:00; kwalifikacje mężczyzn mają rozpocząć się o 14:30, a zawody o 16:00.

Kolejny etap odbędzie się 28 i 29 listopada w fińskiej Ruce na skoczni Rukatunturi HS 142.

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