78-letni król Wielkiej Brytanii Karol III, po tym jak w 2024 roku zdiagnozowano u niego raka, zaczął regularnie spożywać niewielki obiad.

Wcześniej monarcha przez lata pomijał popołudniowy posiłek ze względu na napięty harmonogram.

Podczas spaceru w Preston zatrzymał się przy food trucku SpudBros i powiedział, że najbardziej lubi pieczone ziemniaki z serem i fasolą.

Dietetyczka Fay James zauważa, że takie połączenie zawiera białko roślinne i zwierzęce, błonnik oraz wapń, dlatego może stanowić część zbilansowanej diety.

Wcześniej lekarze i królowa Camilla przekonali Karola, by zmienił swoje nawyki i zaczął jeść obiad. Do jego ulubionych potraw należą również pieczone jajka z serem na śniadanie, a także owoce z własnego ogrodu w posiadłości Highgrove.

Źródło: Hello Magazine.

Na Antigui i Barbudzie król Karol III i królowa Camilla zostali zaskoczeni ulewą podczas obchodów Dnia Niepodległości tego kraju 1 listopada.

W brytyjskiej prasie pojawiły się doniesienia o możliwym zaostrzeniu stosunków między królem Karolem III a księciem Williamem. Według źródeł przyczyną są stosunki wobec królowej Camilli oraz różne poglądy na temat ewentualnego powrotu księcia Harry'ego do rodziny królewskiej.

Wcześniej król Wielkiej Brytanii Karol III rzekomo postawił księciu Harry'emu i Meghan Markle surowe warunki przywrócenia relacji z rodziną królewską. Według informacji źródeł miało to miejsce po ich niedawnym spotkaniu i jest postrzegane jako „ostatnia szansa” na pojednanie.

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