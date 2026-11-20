78-летний король Великобритании Чарльз III после того, как в 2024 году у него диагностировали рак, стал регулярно есть небольшой обед.

Ранее монарх годами пропускал дневной прием пищи из-за напряженного графика.

Во время прогулки в Престоне он остановился у фургона SpudBros и рассказал, что больше всего любит запеченный картофель с сыром и фасолью.

Диетолог Фэй Джеймс отмечает, что такое сочетание содержит растительный и животный белок, клетчатку и кальций, поэтому может быть частью сбалансированного питания.

Ранее врачи и королева Камилла убедили Чарльза изменить привычку и начать обедать. Среди других его любимых блюд — запеченные яйца с сыром на завтрак, а также фрукты из собственного сада в поместье Гайгроув.

Источник: Hello Magazine.

В Антигуа и Барбуде король Чарльз III и королева Камилла попали под сильный ливень во время празднования Дня независимости страны 1 ноября.

В британской прессе появились сообщения о возможном обострении отношений между королем Чарльзом III и принцем Уильямом. По данным источников, причиной стали отношение к королеве Камилле и разные взгляды на возможное возвращение принца Гарри в королевскую семью.

Ранее король Великобритании Чарльз III якобы выдвинул принцу Гарри и Меган Маркл жесткие условия для восстановления отношений с королевской семьей. По информации источников, это произошло после их недавней встречи и рассматривается как «последний шанс» для примирения.

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