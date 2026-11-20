Rosja zamierza domagać się zwrotu około 222 mld dolarów z tytułu zamrożonych w Unii Europejskiej rezerw Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej.

Poinformowała o tym rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa.

Jak podała, odpowiednie żądania zawarte są w pozwie rosyjskiego Banku Centralnego skierowanym do belgijskiego depozytariusza Euroclear. W maju Moskiewski Sąd Arbitrażowy uwzględnił pozew i orzekł o ściągnięciu wskazanej kwoty.

Zacharowa zagroziła również Europie „dotkliwymi środkami odwetowymi”.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę Zachód zamroził około 300 mld dolarów aktywów suwerennych Federacji Rosyjskiej. Około 200 mld dolarów z tej kwoty znajduje się w Europie, w szczególności w Euroclear.

Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa odniosła się do inicjatywy brytyjskiego ministra obrony Wesa Strittinga dotyczącej stworzenia nowych kanałów komunikacji między Londynem a Moskwą.

Unia Europejska powinna przejąć kontrolę nad zamrożonymi rachunkami Centralnego Banku Rosji, które są przechowywane w depozytariuszu Euroclear. Z taką inicjatywą wystąpili europosłowie. Ich zdaniem pozwoli to stworzyć rezerwowy mechanizm finansowania Ukrainy na wypadek, gdyby dostępne źródła międzynarodowego wsparcia okazały się niewystarczające.

Szwecja ponownie poruszyła kwestię zamrożonych aktywów Rosji.

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