Rosja domaga się od UE 222 mld dolarów odszkodowania za zamrożone aktywa
Rosja zamierza domagać się zwrotu około 222 mld dolarów z tytułu zamrożonych w Unii Europejskiej rezerw Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej.
Poinformowała o tym rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa.
Jak podała, odpowiednie żądania zawarte są w pozwie rosyjskiego Banku Centralnego skierowanym do belgijskiego depozytariusza Euroclear. W maju Moskiewski Sąd Arbitrażowy uwzględnił pozew i orzekł o ściągnięciu wskazanej kwoty.
Zacharowa zagroziła również Europie „dotkliwymi środkami odwetowymi”.
Po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę Zachód zamroził około 300 mld dolarów aktywów suwerennych Federacji Rosyjskiej. Około 200 mld dolarów z tej kwoty znajduje się w Europie, w szczególności w Euroclear.
Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa odniosła się do inicjatywy brytyjskiego ministra obrony Wesa Strittinga dotyczącej stworzenia nowych kanałów komunikacji między Londynem a Moskwą.
Unia Europejska powinna przejąć kontrolę nad zamrożonymi rachunkami Centralnego Banku Rosji, które są przechowywane w depozytariuszu Euroclear. Z taką inicjatywą wystąpili europosłowie. Ich zdaniem pozwoli to stworzyć rezerwowy mechanizm finansowania Ukrainy na wypadek, gdyby dostępne źródła międzynarodowego wsparcia okazały się niewystarczające.
Szwecja ponownie poruszyła kwestię zamrożonych aktywów Rosji.