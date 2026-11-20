Szwedzka księżniczka Sofia i książę Karol Filip wyruszyli we wspólną podróż. Na opublikowanych zdjęciach księżniczka Sofia i jej mąż pozują przy popiersiu poety Gustava Fredinga w jego pamiątkowej posiadłości Alsters, położonej w regionie Värmland. Na tę okazję Sofia wybrała płaszcz w kratę, a jej włosy ułożono w bujne loki.

„Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowa wycieczka po hrabstwie Värmland. To tradycja, którą bardzo cenimy! W ciągu dnia będziemy tutaj publikować aktualności” – czytamy w podpisie pod zdjęciami.

Na pierwsze wyjście księżna Sofia wybrała przytulną i stylową jesienną stylizację, w której postawiła na kontrast faktur i kolorów. Miała na sobie dwurzędowy, wełniany płaszcz o prostym kroju, sięgający do kolan, w kolorze szarym w dużą grafitowo-niebieską i terakotowopomarańczową kratę, z klasycznymi klapami, ciemnoszary sweter z dzianiny z wysokim kołnierzem oraz szerokie, długie spodnie palazzo w kremowym kolorze.

Sofia rozpuściła swoje długie kasztanowe włosy, układając je w miękkie, obszerne fale z prostym przedziałkiem, a jej makijaż utrzymano w naturalnych, ciepłych odcieniach.

Natomiast książę Karol Filip wybrał klasyczny dwurzędowy wełniany płaszcz w intensywnym ciemnoniebieskim kolorze, koszulę i krawat w ukośne biało-niebieskie paski, a także proste spodnie garniturowe w kolorze ciemnoniebieskim z prążkami. Na nogach miał czarne skórzane oksfordy.

Para poinformowała o tym na swoim profilu na Instagramie.

Królowa Jordanii Rania zaprezentowała elegancką stylizację podczas wydarzenia w Kapsztadzie.

Królowa Hiszpanii Letizia nagrała przemówienie wideo z okazji 40. rocznicy powstania ruchu młodzieżowego FAD Youth, którego jest honorową przewodniczącą. Monarchini podkreśliła niebezpieczeństwa związane z zażywaniem narkotyków i substancji psychoaktywnych, a także zwróciła uwagę na problemy przemocy ze względu na płeć, cyberprzemocy oraz uzależnień cyfrowych.

Wcześniej królowa Hiszpanii Letizia wzięła udział w paradzie wojskowej w Madrycie z okazji Święta Narodowego. Na tę okazję wybrała jasnoróżową sukienkę, którą miała już na sobie wcześniej. Na tle gości, którzy w większości pojawili się w ciemnoniebieskich, czerwonych i zielonych strojach, strój królowej wyróżniał się delikatnymi odcieniami.

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