Королева Йорданії Ранія продемонструвала елегантний образ на заході в Кейптауні

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Королева Ранія перебуває у Південно-Африканській Республіці, де взяла участь у міжнародному форумі для молодих лідерів One Young World.

Після цього вона відвідала культурний захід фонду спадщини Десмонда та Лії Туту в Кейптауні.

Для появи на заході Її Величність обрала молочну шовкову сорочку з кейпом від Joseph та світло-коричневу замшеву спідницю міді з візерунком від Johanna Ortiz. Образ доповнили туфлі Dior мідного кольору та сумочка Jacquemus.

Королева Данії Маргрете повернулася до палацу Фреденсборг після перебування у лікарні Рігсгоспітель у Копенгагені, де вона перебувала з 6 вересня, зокрема через тромб у ділянці стегна.

Королева Іспанії Летиція записала відеозвернення з нагоди 40-річчя молодіжного руху FAD Youth, почесною президенткою якого вона є. Монархиня наголосила на небезпеці вживання наркотиків і психоактивних речовин, а також звернула увагу на проблеми гендерного насильства, кібербулінгу та цифрових залежностей.

Раніше королева Іспанії Летиція відвідала військовий парад у Мадриді, присвячений Національному дню країни. Для заходу вона обрала світло-рожеву сукню, яку вже вдягала раніше. На тлі гостей, які переважно з’явилися в темно-синіх, червоних і зелених вбраннях, образ королеви вирізнявся ніжними відтінками.

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