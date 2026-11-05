Королева Иордании Рания продемонстрировала элегантный образ на мероприятии в Кейптауне

Королева Рания находится в Южно-Африканской Республике, где приняла участие в международном форуме для молодых лидеров One Young World.

После этого она посетила культурное мероприятие фонда наследия Десмонда и Лии Туту в Кейптауне.

Для появления на мероприятии Её Величество выбрала молочную шелковую рубашку с накидкой от Joseph и светло-коричневую замшевую юбку-миди с узором от Johanna Ortiz. Образ дополнили туфли Dior медного цвета и сумочка Jacquemus.

Королева Дании Маргрете вернулась во дворец Фреденсборг после пребывания в больнице Ригсгоспиталь в Копенгагене, где она находилась с 6 сентября, в частности из-за тромба в области бедра.

Королева Испании Летиция записала видеообращение по случаю 40-летия молодежного движения FAD Youth, почетной президентом которого она является. Монархиня подчеркнула опасность употребления наркотиков и психоактивных веществ, а также обратила внимание на проблемы гендерного насилия, кибербуллинга и цифровых зависимостей.

Ранее королева Испании Летиция посетила военный парад в Мадриде, посвященный Национальному дню страны. Для мероприятия она выбрала светло-розовое платье, которое уже надевала ранее. На фоне гостей, которые в основном появились в тёмно-синих, красных и зелёных нарядах, образ королевы выделялся нежными оттенками.

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