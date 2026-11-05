Видео: В Кривом Роге перед концертом Анны Тринчер произошла драка

В Дворце молодежи и студентов в Кривом Роге произошла стычка между посетителями после того, как концерт певицы Анны Тринчер перенесли на следующий день. На месте присутствовали правоохранители.

Артистка сообщила о переносе выступления всего за несколько часов до его начала. Причиной стал запрет городских властей на проведение концерта.

После инцидента Тринчер рассказала со сцены, что была шокирована дракой из-за желания попасть на её концерт.

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Часть зрителей возмутилась переносом, поскольку не смогла прийти на следующий день и жаловалась на потерю денег за билеты. Певица заявила, что ее команда также понесла финансовые убытки.

Певица Анна Тринчер рассказала о встрече с маленькой поклонницей, которая попросила оставить автограф прямо на лбу. Сначала артистка отказала, и девочка расстроилась, но впоследствии Тринчер всё же нарисовала ей звездочку. Мама была рядом и поинтересовалась, довольна ли дочь таким автографом.

Вокруг нового хита Анны Тринчер «Маргарита» разгорелся скандал после расследования издания МУЗВАР, которое заявило, что музыку к композиции написал уроженец Донецка Владимир Курто.

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