Из-за неблагоприятных погодных условий, береговой эрозии и просадки грунтов в Великобритании ещё 197 исторических объектов были внесены в реестр памятников, находящихся под угрозой исчезновения.

Среди них — замок Гастингс, построенный по приказу Вильгельма Завоевателя после вторжения норманнов в 1066 году, и шале в Кенте, где Чарльз Диккенс работал над несколькими своими произведениями, в частности над последним незавершённым романом «Тайна Эдвина Друда».

Деревянные конструкции шале начали гнить, а здание утратило устойчивость. В замке Гастингс эрозия побережья разрушает отдельные участки стен.

В то же время 85 исторических объектов удалось спасти и исключить из реестра. В частности, восстановили гавань Ньюлин и дом, который футбольный клуб «Тоттенхэм» превратил в культурное пространство.

Источник: The Guardian

В городе Наха в Японии главный зал замка Сюри откроют для посетителей 23 ноября. Реконструкцию сооружения завершили в сентябре, а сейчас ведутся последние подготовительные работы: оформление интерьера, установка информационных табличек и внедрение мер пожарной безопасности.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан приобрели готический замок Странкалли и поместье площадью 178 гектаров в графстве Уотерфорд в Ирландии. Супруги планируют использовать усадьбу в качестве места пребывания во время визитов в страну, сообщает The Guardian.

Читай нас в