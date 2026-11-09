Рассел Брэнд получил более 10 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Британский актёр и комик Рассел Брэнд был приговорён к 10 годам и шести месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Присяжные признали его виновным в преступлениях в отношении четырех женщин, совершенных в 2004–2009 годах. Сам Брэнд отвергает обвинения и настаивает на своей невиновности.

Решение вынес суд присяжных Королевского суда в лондонском районе Саутуарк. На момент рассмотрения дела Расселу Бренду был 51 год. По данным издания, актера признали виновным в изнасиловании 21-летней поклонницы и сексуальных домогательствах в отношении трех других женщин. Эти преступления, согласно материалам дела, произошли в период с 2004 по 2009 год.

Всего Бренду предъявили обвинения по семи эпизодам, касавшимся шести женщин. Предполагаемые преступления охватывали период с 1999 по 2009 год. В то время актер активно работал в британском шоу-бизнесе, выступал на телевидении и развивал карьеру комика.

Как началось расследование

Широкую огласку дело приобрело в 2023 году. Тогда британские издания The Times и The Sunday Times совместно с телеканалом Channel 4 провели журналистское расследование в отношении Рассела Бренда. В материале несколько женщин рассказали о своём опыте общения с актёром и обвинили его в сексуальном насилии и ненадлежащем поведении.

Публикация привлекла внимание правоохранительных органов. Полиция начала проверять заявления и собирать показания. Впоследствии дело дошло до суда, где присяжные рассмотрели обстоятельства отдельных эпизодов и признали Бренда виновным. Сам актер все обвинения отрицает. Он настаивает, что не совершал преступлений, в которых его обвиняют.

Против актёра ведётся ещё одно расследование

Помимо дела, по которому Бренду уже вынесли приговор, правоохранители проверяют новые заявления о сексуальном насилии. Две женщины недавно обвинили актера в изнасиловании. Полицейские уже допрашивали Бренда в связи с этими заявлениями. По информации правоохранительных органов, материалы по обоим заявлениям переданы в Королевскую прокурорскую службу Великобритании (CPS). Сам факт передачи материалов не означает, что по этим новым эпизодам актеру уже предъявлены обвинения.

Рассел Брэнд также известен как бывший супруг американской певицы Кэти Перри. Пара поженилась в 2010 году, но уже через 14 месяцев Брэнд подал на развод. О приговоре сообщает Associated Press.

В Великобритании комика и медиаперсону Рассела Бренда приговорили к 10 годам и шести месяцам лишения свободы после того, как суд присяжных признал его виновным в изнасиловании одной женщины и сексуальных нападениях на ещё трёх.

В суде Саутворка в Лондоне рассматривается вопрос о наказании комика Рассела Бренда, которого на прошлой неделе признали виновным в одном эпизоде изнасилования и трёх сексуальных нападениях. Преступления, по которым его осудили, относятся к периоду с 2004 по 2009 год.

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