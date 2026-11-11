Филипп Киркоров оказался в центре скандала из-за своего поведения в нетрезвом состоянии

59-летний российский певец Филипп Киркоров оказался в центре скандала после выступления в Тюмени. По словам зрителей, артист едва держался на ногах и пропускал целые строчки в своих песнях.

В сети высказали предположение, что исполнитель мог быть пьян. Видео с концерта быстро распространились в соцсетях и вызвали волну критики.

На обнародованных записях видно, что во время концерта в Тюмени Киркоров испытывал трудности с исполнением песен. Певец шатался, едва стоял на ногах и постоянно закатывал глаза.

Зрителям показалось, что артист выглядел не просто уставшим. Его шаткая походка, отстранённый взгляд и поведение на сцене вызвали предположения о возможном опьянении.

Некоторые поклонники Киркорова назвали это выступление худшим концертом в своей жизни. В комментариях они оставляли такие отзывы:

«Могу сказать, что это худший концерт, на котором я когда-либо была на данный момент! Действительно жаль, что человек настолько не уважает своего зрителя»;

«Концертом это, конечно, назвать очень сложно. Я впервые, наверное, хотела, чтобы концерт поскорее закончился, потому что было страшно, что он просто упадет на сцене»;

«Полный провал»;

«Под чем он?»;

«Когда папа на застолье взял микрофон»;

«Пьян или под кайфом».

Сам Филипп Киркоров прокомментировал своё состояние и объяснил необычное поведение на сцене высокой температурой.

По его словам, после концерта медики скорой помощи помогли ему прийти в себя и встать на ноги. При этом певец заверил, что уже на следующий день был готов «устроить шоу» зрителям Тюмени, где у него должно было состояться ещё одно выступление.

Филипп Киркоров поддерживает политику президента России Владимира Путина. После начала полномасштабного вторжения певец неоднократно делал заявления, демонстрировавшие его украинофобскую позицию.

Кроме того, артист неоднократно выступал в оккупированном Крыму и посещал захваченные российскими войсками территории Донецкой области.

Ранее в Женской теннисной ассоциации разразился скандал после того, как в прямой эфир попал частный разговор второй ракетки США Джессики Пегулы со своим тренером о российской теннисистке Мире Андреевой.

Новую украиноязычную композицию Верки Сердючки «Два бокала просекко» без разрешения использовал другой артист. Команда исполнительницы заявила о незаконном исполнении песни и рассказала подробности инцидента.

Читай нас в