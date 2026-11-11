59-letni rosyjski piosenkarz Filip Kirkorow znalazł się w centrum skandalu po występie w Tiumeniu. Według widzów artysta ledwo utrzymywał się na nogach i pomijał całe wersy we własnych piosenkach.

W sieci pojawiły się spekulacje, że wykonawca mógł być pijany. Nagrania z koncertu szybko rozeszły się po mediach społecznościowych i wywołały falę krytyki.

Na opublikowanych nagraniach widać, że podczas koncertu w Tiumeniu Kirkorow miał trudności z wykonaniem piosenek. Piosenkarz chwiał się, ledwo utrzymywał równowagę i ciągle przewracał oczami.

Widzom wydawało się, że artysta wyglądał na coś więcej niż tylko zmęczonego. Jego chwiejny chód, nieobecne spojrzenie i zachowanie na scenie nasunęły przypuszczenia o możliwym upojeniu alkoholowym.

Niektórzy fani Kirkorowa nazwali ten występ najgorszym koncertem w swoim życiu. W komentarzach zamieszczali takie opinie:

„Mogę powiedzieć, że to najgorszy koncert, na jakim do tej pory byłam! Naprawdę szkoda, że ktoś tak bardzo nie szanuje swojej publiczności”;

„Trudno to oczywiście nazwać koncertem. Po raz pierwszy w życiu chyba chciałam, żeby koncert jak najszybciej się skończył, bo bałam się, że po prostu upadnie na scenie”;

„Kompletna porażka”;

„Na czym on się trzyma?”;

„Kiedy tata podczas biesiady wziął mikrofon”;

„Pijany czy na haju”.

Sam Filip Kirkorow skomentował swój stan i wyjaśnił swoje nietypowe zachowanie na scenie wysoką temperaturą.

Jak twierdzi, po koncercie ratownicy medyczni pomogli mu odzyskać przytomność i stanąć na nogi. Jednocześnie piosenkarz zapewnił, że już następnego dnia był gotowy, by „dać show” widzom w Tiumeniu, gdzie miał odbyć się jego kolejny występ.

Filip Kirkorow popiera politykę prezydenta Rosji Władimira Putina. Po rozpoczęciu pełnej inwazji piosenkarz wielokrotnie wypowiadał się w sposób świadczący o jego ukraińskofobicznym stanowisku.

Ponadto artysta wielokrotnie występował na okupowanym Krymie oraz odwiedzał terytoria obwodu donieckiego zajęte przez wojska rosyjskie.

Wcześniej w Kobiecej Federacji Tenisowej wybuchł skandal po tym, jak na antenie w bezpośredniej transmisji pojawiła się prywatna rozmowa drugiej rakiety USA, Jessiki Peguli, z jej trenerem na temat rosyjskiej tenisistki Miry Andriejewej.

Inny artysta wykorzystał bez zgody nową piosenkę Werki Serdjuczki w języku ukraińskim „Dwa kieliszki prosecco”. Zespół wykonawczyni poinformował o nielegalnym wykonaniu utworu i podał szczegóły tego incydentu.

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