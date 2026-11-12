Megan Skiendil po raz pierwszy wystąpiła z zespołem KATSEYE po wstrząśnięciu mózgu

Megan Skiendil, członkini popularnego zespołu KATSEYE, po raz pierwszy od czasu wstrząsu mózgu powróciła na scenę. Podczas koncertu w Austin w stanie Teksas artystka ze względu na stan zdrowia nie mogła w pełni uczestniczyć w układach choreograficznych, dlatego prawie cały występ spędziła na krześle z boku sceny.

Koncert odbył się we wtorek, 10 listopada, w Moody Center w Teksasie. Z powodu kontuzji Megan zespół był wcześniej zmuszony przełożyć kilka występów, jednak teraz członkinie KATSEYE wznowiły trasę koncertową.

Przed powrotem do działalności koncertowej Skiendil poinformowała fanów, że nie będzie w stanie wykonać wszystkich układów tanecznych. Nagrania z występu to potwierdziły: podczas gdy Lara Raj, Yunche Jeon i Daniela Avandzini wykonywały układy choreograficzne, Megan pozostawała na krześle z boku sceny.

Przez cały koncert piosenkarka miała na sobie okulary przeciwsłoneczne. Prawdopodobnie miały one chronić jej oczy przed jasnym oświetleniem scenicznym.

Zwracając się do publiczności, Megan podziękowała za wsparcie i opowiedziała o swoim samopoczuciu.

„Tak się cieszę, że znów jestem na tej scenie. Bardzo dziękuję wam za wsparcie. Czuję się znacznie lepiej” – powiedziała artystka.

Jednak część fanów KATSEYE zdecydowanie nie poparła decyzji wokalistki o wystąpieniu w trakcie rekonwalescencji. Fani zauważyli, że taka sytuacja bardziej przypomina tortury, ponieważ podczas koncertu grała głośna muzyka i wykorzystywano liczne efekty specjalne.

To nie pierwszy przypadek, kiedy problemy zdrowotne Megan wpływają na działalność koncertową zespołu. W sierpniu KATSEYE musiało zrezygnować z udziału w festiwalu Daisy Chain Fields z powodu kolejnej kontuzji wokalistki – tym razem uszkodziła staw skokowy.

Powrót Skiendil na scenę ma miejsce na tle innych zmian w składzie zespołu. Obecnie dwie inne uczestniczki KATSEYE tymczasowo nie występują wraz z zespołem.

W szczególności Manon Bannerman ogłosiła wcześniej przerwę w karierze, aby skupić się na swoim zdrowiu psychicznym.

Liderka zespołu, Sofia Lafortesa, również zrobiła sobie przerwę z tego samego powodu. Jednocześnie planuje powrót do zespołu w styczniu 2027 roku.

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