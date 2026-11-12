Меган Скиендил впервые выступила с группой KATSEYE после сотрясения мозга

Участница популярной группы KATSEYE Меган Скиендил впервые после сотрясения мозга вернулась на сцену. Во время концерта в Остине, штат Техас, артистка из-за состояния здоровья не могла полноценно участвовать в хореографических постановках, поэтому почти всё выступление провела на стуле сбоку от сцены.

Концерт состоялся во вторник, 10 ноября, в Moody Center в Техасе. Из-за травмы Меган группа ранее была вынуждена перенести несколько выступлений, однако теперь участницы KATSEYE возобновили гастрольный тур.

Перед возвращением к концертной деятельности Скиендил предупредила поклонников, что не сможет исполнять все танцевальные номера. Видео с шоу подтвердило это: пока Лара Радж, Юнче Чон и Даниэла Авандзини исполняли хореографические постановки, Меган оставалась на стуле в стороне от сцены.

На протяжении всего концерта певица также была в солнцезащитных очках. Вероятно, они должны были защищать её глаза от яркого сценического освещения.

Обращаясь к зрителям, Меган поблагодарила за поддержку и рассказала о своем самочувствии.

«Я так рада снова оказаться на этой сцене. Большое спасибо вам за поддержку. Я чувствую себя намного лучше», — сказала артистка.

Впрочем, часть поклонников KATSEYE категорически не одобрила решение певицы выступить во время восстановления. Фанаты заметили, что такая ситуация больше напоминает пытки, ведь во время концерта звучала громкая музыка и использовались многочисленные спецэффекты.

Это не первый случай, когда проблемы со здоровьем Меган влияют на концертную деятельность группы. В августе KATSEYE пришлось отказаться от участия в фестивале Daisy Chain Fields из-за другой травмы певицы – на этот раз она повредила голеностопный сустав.

Возвращение Скиендил на сцену происходит на фоне других изменений в составе коллектива. В настоящее время ещё две участницы KATSEYE временно не выступают вместе с группой.

В частности, Манон Баннерман ранее объявила о перерыве в карьере, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье.

Лидер коллектива София Лафортеза также взяла паузу по этой причине. При этом она планирует вернуться в группу в январе 2027 года.

Читай нас в