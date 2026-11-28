Украинская модель и бывшая участница романтического реалити-шоу «Холостяк-15» Лия Янголенко отреагировала на свой уход из проекта и рассказала об отношениях с главным героем сезона, баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

Напомним, 27 ноября во время церемонии роз Вячеслав Кравцов попрощался сразу с двумя участницами.

Одной из них стала Лия. Накануне они побывали на свидании в лесу, стилизованном под атмосферу «Лесной песни». Несмотря на то, что модель осталась довольна их общением, спортсмен решил, что между ними сложились скорее дружеские отношения, не имеющие романтического развития.

После выхода седьмого выпуска шоу Лия прокомментировала свое прощание с проектом в Instagram.

«Для меня проект закончился. Но, как я сказала Славе при прощании: „Каждый конец — начало чего-то нового“. Я пожелала Славе найти свою любовь, даже если и не в рамках проекта. Ведь у нас одна цель — мы хотим семью, отношения и уют», — подчеркнула девушка.

Модель также призналась, что сама не почувствовала романтической искры между ними. По её словам, общение было лёгким и дружеским, однако ожидание свиданий начало её утомлять.

«Между нами скорее сложились дружеские отношения, легкое общение, но искры там не было. Да и я уже устала ждать. Поэтому, когда я наконец пошла на свидание, так обрадовалась выходу из «дома Холостячек», что даже расплакалась. Но последнее свидание действительно было невероятным!» – написала модель.

Лия поблагодарила за опыт, полученный во время участия в шоу, и пожелала Вячеславу найти любовь.

Ранее украинский блогер Богдан Беспалов назвал имена участниц, которые, по его информации, дойдут до финала 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» в 2026 году. Он также рассказал, кто якобы станет победительницей проекта с баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

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