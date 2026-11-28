Ukraińska modelka i była uczestniczka romantycznego reality show „Kawaler-15” Lia Yangolenko skomentowała swoje wyeliminowanie z programu i opowiedziała o swoim związku z głównym bohaterem sezonu, koszykarzem Wiaczesławem Kravcowem.

Przypomnijmy, że 27 listopada podczas ceremonii wręczania róż Wiaczesław Kravtsow pożegnał się od razu z dwiema uczestniczkami.

Jedną z nich była Lia. Dzień wcześniej odbyli randkę w lesie, stylizowaną na klimat „Piosenki leśnej”. Mimo że modelka była zadowolona z ich spotkania, sportowiec uznał, że między nimi nawiązała się raczej przyjaźń, która nie ma romantycznego charakteru.

Po emisji siódmego odcinka programu Lia skomentowała swoje pożegnanie z projektem na Instagramie.

„Dla mnie ten projekt się zakończył. Ale, jak powiedziałam Sławowi podczas pożegnania: »Każdy koniec to początek czegoś nowego«. Życzyłam Sławowi, by znalazł swoją miłość, nawet jeśli nie w ramach tego projektu. Bo mamy ten sam cel – pragniemy rodziny, związku i spokoju” – podkreśliła dziewczyna.

Modelka przyznała również, że sama nie odczuła między nimi romantycznej iskry. Jak powiedziała, komunikacja była swobodna i przyjacielska, jednak oczekiwanie na randki zaczęło ją męczyć.

„Między nami nawiązały się raczej przyjacielskie relacje, swobodna komunikacja, ale nie było między nami iskry. No i zmęczyło mnie już to czekanie. Dlatego kiedy w końcu poszłam na randkę, tak ucieszyłam się z wyjścia z „domu Kobieciarzy”, że aż się rozpłakałam. Ale ta ostatnia randka naprawdę była niesamowita!” – napisała modelka.

Lia podziękowała za doświadczenie zdobyte podczas udziału w programie i życzyła Wiaczesławowi, by znalazł miłość.

Wcześniej ukraiński bloger Bogdan Bespalow podał nazwiska uczestniczek, które – według jego informacji – dotrą do finału 15. sezonu romantycznego reality show „Kawaler” w 2026 roku. Powiedział również, kto rzekomo zostanie zwyciężczynią programu z koszykarzem Wiaczesławem Kravtsowem.

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