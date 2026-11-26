Ukraińska blogerka Simbočka zakończyła współpracę z Kalush Orchestra mniej więcej rok po dołączeniu do zespołu. Prawdziwą przyczyną jej odejścia był brak wynagrodzenia, ponieważ współpraca odbywała się na zasadzie barteru.

Blogerka opowiedziała, że dołączyła do zespołu przypadkowo latem 2025 roku.

Podczas jednego ze wspólnych wydarzeń Oleg Psyuk zaproponował jej występ na scenie, a następnie zaprosił ją do udziału w trasie koncertowej z zespołem. Symbočka zgodziła się, jednak w rzeczywistości nie pełniła roli wokalistki, lecz zajmowała się promocją zespołu i przyciąganiem uwagi publiczności.

Według blogerki jej udział pozytywnie wpływał na sprzedaż biletów, ale jednocześnie pochłaniał niemal cały czas, który mogła poświęcić na własną pracę i rozwój. Nie otrzymywała honorarium za współpracę.

Symbočka zaznaczyła, że obecnie Oleg Psiuk nadal zaprasza ją na występy i trasy koncertowe, jednak nie jest gotowa powrócić do formatu, który nie przynosi jej dochodów. Jednocześnie, jak twierdzi, muzyk z wyrozumiałością podchodzi do ewentualnych odmów.

Źródło: wywiad Symboczki udzielony Wasylowi Tymoszenko.

Popularna ukraińska blogerka Simbočka po raz pierwszy szczerze opowiedziała o uzależnieniu od alkoholu i substancji zabronionych. W tym okresie przeżyła nawet przedawkowanie narkotyków. Jednak, jak twierdzi dziewczyna, udało jej się pokonać uzależnienie i obecnie nie zażywa niczego.

Blogerka Simbočka trafiła do rejestru dłużników z powodu reklamy kasyna.

Na Instagramie zablokowano siedem kont za nielegalną reklamę kasyn, wśród których znalazła się znana blogerka Simbočka, mająca milion obserwujących.

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