24 listopada ukraiński muzyk i żołnierz Jurko „Jurkesh” Jurczek skończył 54 lata. Z okazji urodzin założycielka „Terytorium A” Anżelika Rudnycka opublikowała wpis na Facebooku, w którym wspomniała o początkach ich współpracy i zdementowała wieloletnie plotki o rzekomym romansie z artystą.

Rudnycka opowiedziała, że po raz pierwszy zauważyła Jurija Nieczystjaka na konkursie piosenki, który prowadził Mykoła Mozgowy. Jak twierdzi, Mykoła Pietrowiczowi wykonawca się nie spodobał, jednak ona, jako członkini jury, nalegała, by go wyróżniono. Tak rozpoczęła się ich współpraca.

„Nie znalazłam wspólnego zdjęcia. Dzisiaj, 24 listopada, urodził się Jurij Nieczyściak, którego zauważyłam na konkursie piosenki prowadzonym przez Mykołę Mozgowego. Mykoła Pietrowiczowi się nie spodobał, ale ja, jako członkini jury, nalegałam, by go wyróżniono. Tak rozpoczęła się nasza współpraca. „Terytorium A” nadało chłopakowi imię w sensie dosłownym i przenośnym, nagrało mnóstwo piosenek, wydało albumy, nakręciło serię teledysków itp.” – wspominała 56-letnia Rudnycka.

Skomentowała również plotki, które od lat rozpowszechniały media, dotyczące jej rzekomego romansu z Jurczenkiem i tajnych ślubów.

„Plażerzy z mediów od dziesięcioleci przypisywali mi romans z Jurczenką i potajemne śluby. Ale to tylko plotki i zmyślenia. Nie było żadnego romansu. I nie mogło być. Bo kocham mądrych mężczyzn. Ten post możecie uznać za odpowiedź na „pozdrowienia”, które Jurczeko skierował do nas. Niestety, przeczytałam je” – zaznaczyła.

Powodem takiej reakcji był niedawny wpis Jurka Jurczenki z okazji 31. rocznicy powstania „Terytorium A”. W poście tym muzyk wspomniał o projekcie, podziękował za jego wkład w ukraińską muzykę, ale jednocześnie wyraził krytyczne uwagi.

„...Czy chcę im pogratulować? Nie. Wspomnieć? Tak. Podziękowanie za Stanowisko. Miejsce w historii. Za ukraińską muzykę. Ale w ich hitparadzie kręciły się też różne utwory w języku rosyjskim. Tak było… W zasadzie – brawo. To mój trash. crash. ptsr” – napisał Jurczeko.

Ponadto artysta przypomniał, że w swoim czasie nazywano go „bezgłosym” i „przykładem złego gustu”. Według niego muzyk Oleg Skrypka stwierdził kiedyś, że „nie będzie występował na tej samej scenie z Jurkami Jurczenkami”.

Pomimo krytyki Jurczeko nadal uważa siebie, Kuzmę Skryabina oraz zespół „Bracia Gadyukiny” za prawdziwe legendy ukraińskiej muzyki.

Artystka rozwiała długotrwałe plotki o swoim romansie z artystą.

Wcześniej ukraiński piosenkarz i żołnierz Jurko Jurczenko ostro wypowiedział się na temat przyjazdu do Kijowa rosyjskiego muzyka, lidera zespołu „Nogu svelo!” Maksima Pokrowskiego. Obrońca zwrócił się również do Ukraińców, którzy popierają tak zwanych „dobrych Rosjan”.

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