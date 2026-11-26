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24 листопада українському музиканту та військовослужбовцю Юркові «Юркешу» Юрченку виповнилося 54 роки. З нагоди дня народження засновниця «Території А» Анжеліка Рудницька опублікувала допис у Facebook, у якому згадала початок їхньої співпраці та спростувала багаторічні чутки про нібито романтичні стосунки з артистом.

Рудницька розповіла, що вперше помітила Юрія Нечистяка на пісенному конкурсі, який проводив Микола Мозговий. За її словами, Миколі Петровичу виконавець не сподобався, однак вона, як членкиня журі, наполягла на тому, щоб його відзначили. Так розпочалася їхня співпраця.

«Не знайшла спільного фото. Сьогодні, 24 листопада, народився Юрій Нечистяк, якого я помітила на пісенному конкурсі, який проводив Микола Мозговий. Миколі Петровичу він не сподобався, але я, як членкиня журі, наполягла, щоб його відзначили. Так почалася співпраця. «Територія А» подарувала хлопцеві ім'я у прямому і переносному сенсі, записала безліч пісень, видала альбоми, зняла серію кліпів і т.і», — пригадала 56-річна Рудницька.

Вона також прокоментувала чутки, які роками поширювали медіа, про її нібито роман із Юрченком і таємні шлюби.

«Медіа пліткарі десятиліттями приписували мені роман з Юрченком і таємні одруження. Але це лише плітки і вигадки. Роману не було. Та й не могло бути. Бо я люблю розумних чоловіків. Цей пост можете вважати відповіддю на "вітання", які Юрченко адресував нам. Я, на жаль, його прочитала», — зазначила вона.

Приводом для такої реакції став нещодавній допис Юрка Юрченка з нагоди 31-річчя «Території А». У ньому музикант згадав про проєкт, подякував за його внесок в українську музику, але водночас висловив критичні зауваження.

«...Чи хочу я їх привітати? Ні. Згадати? Так. Подяка за Позицію. Місце в Історії. За Українську Музику. Але крутилися в їх хіт-параді і всякі рускомовні. Було… В принципі - молодці. То мій траш. креш. птср», — поділився Юрченко.

Крім того, артист пригадав, що свого часу його називали «безголосим» і «прикладом поганого смаку». За його словами, музикант Олег Скрипка якось заявив, що «не буде виступати на одній сцені з юрками юрченками».

Попри критику, Юрченко й досі вважає справжніми легендами української музики себе, Кузьму Скрябіна та гурт «Брати Гадюкіни».

Артистка розвіяла давній поголос про свої романтичні стосунки з артистом.

Раніше український співак і військовослужбовець Юрко Юрченко жорстко висловився щодо приїзду до Києва російського музиканта, лідера гурту «Ногу свело!» Максима Покровського. Захисник також звернувся до українців, які підтримують так званих «хороших росіян».

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