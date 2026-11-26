11月24日，乌克兰音乐家兼军人尤尔科·“尤尔凯什”·尤尔琴科迎来了54岁生日。 值此生日之际，“A区”创始人安杰利卡·鲁德尼茨卡在Facebook上发布了一篇帖子，文中回顾了两人合作的起点，并驳斥了多年来关于她与这位艺术家存在恋爱关系的传闻。

鲁德尼茨卡透露，她是在尼古拉·莫兹戈维主办的一场歌唱比赛中首次注意到尤里·涅奇斯蒂亚克的。 据她所述，尼古拉·彼得罗维奇并不喜欢这位歌手，但作为评委之一的她坚持要求给予他肯定。他们的合作便由此开始。

“没找到合影。今天，11月24日，尤里·涅奇斯蒂亚克的生日，我就是在尼古拉·莫兹戈维主持的那场歌唱比赛中注意到他的。 尼古拉·彼得罗维奇并不喜欢他，但我作为评委坚持要求对他予以表彰。就这样，我们的合作拉开了序幕。 ‘A区’在字面和比喻意义上都赋予了这个小伙子一个名字，为他录制了大量歌曲，发行了专辑，拍摄了一系列音乐视频等等，”现年56岁的鲁德尼茨卡回忆道。

她还就媒体多年来散布的传闻发表了评论，这些传闻称她与尤尔琴科有过恋情并秘密结婚。

“几十年来，媒体八卦记者一直臆测我与尤尔琴科有染并秘密结婚。但这只是谣言和杜撰。根本没有这段恋情。而且也不可能有。因为我喜欢聪明的男人。 这篇帖子可以视为对尤尔琴科发给我们的‘祝福’的回应。很遗憾，我读到了那条消息，”她指出。

引发这一反应的导火索是尤尔卡·尤尔琴科近日为庆祝“A区”成立31周年发布的一篇帖子。 在这篇帖子中，这位音乐人提到了该项目，感谢它对乌克兰音乐的贡献，但同时也提出了批评意见。

“……我想祝贺他们吗？不想。想提及他们吗？想。感谢他们所坚持的立场。 在历史上的地位。为乌克兰音乐。但他们的排行榜里也充斥着各种俄语歌曲。确实……原则上来说——干得不错。这就是我的垃圾。崩溃。PTSR，”尤尔琴科如此写道。

此外，这位艺术家还回忆起，当年自己曾被称作“没嗓子”和“低俗品味的典型”。据他所述，音乐人奥列格·斯克里普卡曾表示，“不会与尤尔琴科这类人同台演出”。

尽管饱受批评，尤尔琴科至今仍认为自己、库兹马·斯克里亚宾以及“加杜金兄弟”乐队才是乌克兰音乐界的真正传奇。

这位女艺人澄清了关于她与该男艺人曾有过恋爱关系的长期传闻。

此前，乌克兰歌手兼军人尤尔科·尤尔琴科曾就俄罗斯音乐人、诺古·斯韦洛！乐队主唱马克西姆·波克罗夫斯基造访基辅一事发表了强硬言论。 这位捍卫者还呼吁那些支持所谓“好俄罗斯人”的乌克兰人。

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