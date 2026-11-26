纪录片《埃托斯：猫头鹰之羽》将讲述该部队的战斗历程及其在黑海、利曼和扎波罗热方向的作战行动。 此外，影片还将展现“阿塔努”部队官兵的实战经验，以及他们在执行任务时遵循的原则。

影片将涵盖“阿塔努”作战历程中的关键篇章。 具体而言，包括参与解放蛇岛、将被称为“博伊科钻井平台”的天然气开采平台收复至乌克兰控制之下，以及在被占领的克里米亚海岸开展的突击登陆行动。

此外，创作者还将展现该部队在东部战线的行动，以及在激烈交火中执行作战任务的情形。

“我们希望通过‘阿尔坦’战士的内心世界和思维方式来展现战争，而不是通过枯燥的战报或纪实，因为这是一个拥有独特理念和工作节奏的部队。 我们的任务是——通过电影艺术将这种精神内核传递给观众，”该片导演安杰尔·安杰洛夫说道。

该片首映式将于近期在YouTube频道“Army Media”上播出。

《精神。猫头鹰之羽》是关于乌克兰部队内心世界、哲学思想及战斗伦理的纪录片系列的一部分。 该系列的创作者不仅致力于展现战斗过程，更希望呈现战斗背后的人们：他们的价值观、原则、思维方式以及与战友之间的互动。

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通过军人的个人故事，影片将探讨战士们在危急时刻如何做出决策，以及战争如何影响他们的价值观、纪律、意志以及对战友的责任感。

影片的标题暗指无形守护者这一意象——即那位即使看不见，其存在却能被感知的战士。羽毛象征着他的征途、奋斗以及对亲身经历的记忆。

电影《ETOS. 猫头鹰之羽》在乌克兰文化基金会的支持下，由“Army Media”协助制作，隶属于“ETOS. 阿坦”项目。

导演、摄影师及创意构思者——安杰尔·安杰洛夫；作曲家——阿尔捷姆·纳扎连科；灯光设计师——奥列克西·斯捷潘科夫；副导演——奥列克西·奇奇坎；制片人——玛丽亚·唐奇克。

来源：阿坦

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