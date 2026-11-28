乌克兰模特、浪漫真人秀《单身汉-15》的前参赛者莉娅·扬戈伦科就自己被淘汰一事发表了看法，并谈到了与本季男主角、 篮球运动员维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫的关系。

回顾一下，11月27日玫瑰仪式上，维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫一次性与两位女嘉宾道别。

莉娅便是其中之一。此前一天，两人曾前往森林约会，现场氛围仿照《森林之歌》的风格布置。 尽管这位模特对他们的相处感到满意，但这位运动员认为，两人之间更多是朋友关系，不会发展成恋爱关系。

在节目第七期播出后，莉娅在Instagram上谈到了自己与该节目的告别。

“对我来说，这个项目已经结束了。但正如我告别时对斯拉瓦所说：‘每一个结束，都是新开始。’ 我祝愿斯拉瓦能找到属于自己的真爱，即使不在这个节目中。因为我们的目标是一致的——我们都渴望拥有家庭、感情和温馨的生活，”这位女孩强调道。

这位模特还坦言，自己并未感受到两人之间有浪漫的火花。据她所述，两人相处轻松友好，但等待约会的过程却让她感到疲惫。

“我们之间更多是建立了友好的关系，交流很轻松，但并没有火花。 而且我已经厌倦了坐等约会。所以，当我终于去约会时，因为能离开‘单身女郎之家’而高兴得哭了出来。不过，最后那次约会确实非常美妙！”——这位模特写道。

莉娅对参与节目所获得的经历表示感谢，并祝愿维亚切斯拉夫能找到真爱。

此前，乌克兰博主博格丹·贝斯帕洛夫透露了据他所知将晋级2026年浪漫真人秀《单身汉》第15季决赛的参赛者名单。 他还透露了据称将与篮球运动员维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫共同赢得该节目的冠军人选。

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