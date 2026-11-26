著名德国模特兼演员维鲁什卡（本名维拉·冯·伦多夫）于2026年11月24日在柏林去世。 享年87岁。她曾是1960年代时尚界最耀眼的人物之一，而她的父亲海因里希·冯·伦多夫因参与谋杀阿道夫·希特勒的阴谋，被纳粹处决。

11月25日，德国《图片报》援引一位亲属的话报道了这位模特的死讯。随后，德国新闻社（DPA）也证实了这一消息，该消息源自其家人身边的人士。 据德国媒体报道，维鲁什卡于11月24日（星期二）在柏林的家中去世。她生命的最后时刻是在亲朋好友的陪伴下度过的。死因尚未公布。

曾与这位模特私交甚笃的人士纷纷对此消息作出回应。其中，与维鲁什卡结识多年的德国演员克莱门斯·希克在接受《图片报》采访时表示，能与她相识是一份巨大的礼物。 他回忆起她非凡的个性、神秘气质和内在的光芒，并在悼词中用她的本名——维拉——向她致意。

维鲁什卡的童年及其父亲因密谋反对希特勒而被处决

维拉·戈特利贝·安娜·冯·伦多夫-施泰诺特伯爵夫人于1939年5月14日出生于东普鲁士的柯尼斯堡。如今，这里是俄罗斯的加里宁格勒。 她出身于一个古老的贵族世家，童年早期在家族的施泰诺特庄园度过。她的父亲亨里希·冯·伦多夫-施泰诺特伯爵是德国反纳粹抵抗运动的参与者。 他参与了由军方和政界人士组成的阴谋，该组织于1944年7月20日试图刺杀阿道夫·希特勒。刺杀行动失败后，纳粹开始对涉案人员进行大规模逮捕。

亨利希·冯·伦多夫被捕，并于1944年9月4日在柏林的普洛岑湖监狱被处决。当时，他的女儿才五岁。整个家庭都受到了迫害。 怀有身孕的维鲁什卡的母亲被送往劳改营，而小女孩则与姐妹们一起被送进了党卫军的儿童收容所。纳粹政权就是这样惩罚那些被认为与抵抗运动有关联的人的亲属的。

第二次世界大战结束后，这个家庭失去了庄园和原有的社会地位。 女孩们和母亲被迫辗转各地，曾有一段时间住在难民营里。维鲁什卡的童年是在战争、迫害和流离失所的阴影下度过的。

维拉如何成为维鲁什卡并征服时尚界

起初，维拉·冯·伦多夫根本没打算当模特。她对艺术很感兴趣，学习过绘画，并希望将一生奉献给艺术创作。 20世纪50年代末，这位姑娘来到佛罗伦萨，在那里被摄影师乌戈·穆拉斯发掘。她的模特生涯就此开启。最初的职业探索之路并不平坦。 她身高约183厘米，外貌与众不同，这与当时时尚界对模特的传统认知并不相符。然而，后来正是这些特质成为了她的优势。

维拉为自己打造了独特的舞台形象，并取了维鲁什卡这个艺名。这个名字听起来充满神秘感，还带有一丝俄罗斯风情。 这位模特有意识地磨练自己在镜头前的举止、言谈和仪态。她不愿仅仅成为展示服装的模特，而是致力于将每次拍摄都转化为艺术作品。

20世纪60年代，维鲁什卡跻身国际名流之列。她曾与理查德·阿维顿、欧文·佩恩、弗兰科·鲁巴泰利和赫尔穆特·牛顿等摄影师合作。 她的照片曾刊登在《Vogue》及其他主流时尚杂志上。据《Vogue》统计，她曾13次登上该杂志美国版的封面，并成为同辈模特中收入最高的一位。

她的形象以修长的双腿、鲜明的五官以及在镜头前彻底蜕变的能力而著称。 在某些照片中，维鲁什卡显得冷峻而疏离；在另一些照片中，她则俏皮、大胆，甚至几乎让人认不出来。正是这种变幻自如的能力，让她对摄影师们格外具有吸引力。

人体艺术、视觉艺术与电影中的标志性角色

维鲁什卡并不局限于传统的模特工作。 她大胆尝试艺术妆容、人体彩绘和摄影创作。她的身体成为艺术构思的一部分：借助颜料、光线、阴影和光学效果，这位模特可以化身为动物、植物、雕塑或抽象形象。

这些项目帮助她突破了普通时尚摄影的局限。维鲁什卡首先将自己视为一名艺术家，而将模特行业视为一种通过外貌和动作进行实验并讲述故事的机会。

正是通过电影，她的名字才为更广泛的观众所熟知。1966年，她出演了意大利导演米开朗基罗·安东尼奥尼执导的电影《放大》（Blow-Up）。 在这部影片中，这位模特饰演了她自己——一位在摄影师镜头前摆姿势的模特。这一场景成为影片中最著名的片段之一，也使维鲁什卡确立了1960年代时尚偶像的地位。

20世纪70年代中期，她逐渐淡出传统的模特行业，转而更加专注于自己的艺术项目。 她与摄影师霍尔格·特吕尔奇合作，共同进行人体艺术实验，这些作品后来收录于《Trans-figurations》项目及同名书籍中。 2006年，维鲁什卡再次登上大银幕——这次是在电影《皇家赌场》中，这是由丹尼尔·克雷格饰演詹姆斯·邦德的第21部邦德系列电影。 她在片中饰演了参与扑克牌局 von Wallenstein伯爵夫人一角。

在随后的几年里，这位模特也重返时尚界。 2017年，她成为瑞典品牌Acne Studios广告活动的代言人。维鲁什卡不时登上T台，并利用这些亮相机会呼吁关注动物保护，反对时尚界使用天然皮草。

维鲁什卡在时尚史上留下了怎样的印记

《Vogue》曾称维鲁·冯·伦多夫为德国首位超模。她成为那些改变了人们对模特工作认知的女性之一。对她而言，重要的不仅是满足摄影师或设计师的要求，更要亲自参与形象的塑造。 她的创作融合了时尚、摄影与行为艺术。维鲁什卡能够借助妆容和颜料改变外貌，尝试非同寻常的姿势，并将自己的身体转化为艺术构图的一部分。 正因如此，她的摄影作品至今仍被视为20世纪60年代和70年代时尚文化的标志性作品。

生命最后几年，她定居柏林，与艺术家们交流，并保持着与艺术圈的联系。 她的故事将二十世纪的两个截然不同的方面结合在了一起：被纳粹镇压摧毁的童年，以及使她成为世界上最著名模特之一的职业生涯。 维鲁什卡留给世人的不仅是数百次写真拍摄和电影角色。她彻底改变了人们对模特的认知——证明了镜头前的人不仅可以是广告活动的门面，更是艺术创作过程中的完整参与者。 德国《图片报》对此进行了报道。

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