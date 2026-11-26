Известная немецкая модель и актриса Верушка, настоящее имя которой Вера фон Лендорф, скончалась 24 ноября 2026 года в Берлине. Ей было 87 лет. Она стала одной из самых ярких фигур моды 1960-х годов, а её отец Генрих фон Лендорф был казнён нацистами за участие в заговоре с целью убийства Адольфа Гитлера.

О смерти модели 25 ноября сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на родственника. Впоследствии информацию подтвердила Deutsche Presse-Agentur (DPA), получившая её от окружения семьи. По данным немецких СМИ, Верушка скончалась во вторник, 24 ноября, в собственном доме в Берлине. Последние минуты жизни она провела в окружении друзей и близких. Причину смерти не сообщают.

На эту новость отреагировали люди, которые знали модель лично. В частности, немецкий актёр Клеменс Шик, который много лет дружил с Верушкой, в комментарии Bild назвал знакомство с ней большим подарком. Он вспомнил её необычную индивидуальность, загадочность и внутреннее сияние, а в прощальном слове обратился к ней по настоящему имени — Вера.

Детство Верушки и казнь отца за заговор против Гитлера

Вера Готтлибе Анна, графиня фон Лендорф-Штайнорт, родилась 14 мая 1939 года в Кенигсберге в Восточной Пруссии. Сейчас это российский Калининград. Она происходила из старинного аристократического рода и провела раннее детство в семейном поместье Штайнорт. Её отец, граф Генрих фон Лендорф-Штайнорт, был участником немецкого движения сопротивления нацистскому режиму. Он присоединился к заговору военных и политических деятелей, которые 20 июля 1944 года попытались убить Адольфа Гитлера. Покушение провалилось, после чего нацисты начали массовые аресты причастных к нему людей.

Генриха фон Лендорфа арестовали, а 4 сентября 1944 года казнили в берлинской тюрьме Пльотцензее. На тот момент его дочери было всего пять лет. Репрессии коснулись всей семьи. Беременную мать Верушки отправили в трудовой лагерь, а саму девочку вместе с сестрами забрали в детское учреждение СС. Так нацистский режим наказывал родственников людей, которых считал причастными к сопротивлению.

После окончания Второй мировой войны семья лишилась имения и прежнего положения. Девочки вместе с матерью были вынуждены переезжать с места на место, некоторое время жили в лагерях для беженцев. Детство Верушки прошло на фоне войны, преследований и потери дома.

Как Вера стала Верушкой и покорила мир моды

Сначала Вера фон Лендорф вовсе не планировала становиться моделью. Она интересовалась искусством, училась живописи и хотела связать свою жизнь с творчеством. В конце 1950-х годов девушка оказалась во Флоренции, где её заметил фотограф Уго Мулас. Так начался её путь в модельном бизнесе. Первые попытки построить карьеру оказались непростыми. Высокий рост — около 183 сантиметров — и необычная внешность не соответствовали привычным представлениям индустрии о модели. Однако впоследствии именно эти черты стали её преимуществом.

Вера создала для себя особый сценический образ и взяла псевдоним Верушка. Он звучал загадочно и имел русский оттенок. Модель сознательно работала над манерой двигаться, говорить и держаться перед камерой. Она не хотела быть просто человеком, демонстрирующим одежду, а стремилась превращать каждую съемку в произведение искусства.

В 1960-х годах Верушка стала международной знаменитостью. Она работала с фотографами Ричардом Аведоном, Ирвингом Пенном, Франко Рубартелли и Хельмутом Ньютоном. Её фотографии появлялись на страницах Vogue и других ведущих модных изданий. По данным Vogue, она украсила 13 обложек американской версии журнала и стала одной из самых высокооплачиваемых моделей своего поколения.

Её образ отличался длинными ногами, выразительными чертами лица и умением полностью преображаться перед камерой. На одних фотографиях Верушка представала холодной и отстранённой, на других — игривой, смелой или почти неузнаваемой. Именно эта способность к перевоплощению сделала её особенно интересной для фотографов.

Боди-арт, искусство и культовая роль в кино

Верушка не ограничивалась традиционной модельной работой. Она экспериментировала с художественным гримом, боди-артом и фотографией. Её тело становилось частью художественного замысла: с помощью красок, света, теней и оптических эффектов модель могла превращаться в животное, растение, скульптуру или абстрактный образ.

Такие проекты помогли ей выйти за пределы обычной модной фотографии. Верушка воспринимала себя прежде всего как художницу, а модельный бизнес — как возможность экспериментировать и рассказывать истории через внешность и движения.

Ещё более широкой аудитории её имя стало известно благодаря кино. В 1966 году она появилась в фильме итальянского режиссёра Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (Blow-Up). В картине модель сыграла саму себя — манекенщицу, позирующую перед камерой фотографа. Её сцена стала одной из самых известных в фильме и закрепила за Верушкой статус иконы 1960-х.

В середине 1970-х годов она отошла от привычного модельного бизнеса и больше сосредоточилась на собственных художественных проектах. Вместе с фотографом Хольгером Трюльчем она работала над экспериментами с боди-артом, которые впоследствии вошли в проект и книгу «Trans-figurations». В 2006 году Верушка вновь появилась на большом экране — на этот раз в фильме «Казино Рояль», 21-й части бондианы с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда. Она сыграла графиню фон Валленштайн, участвующую в игре в покер.

В последующие годы модель также возвращалась к модным проектам. В 2017 году она стала лицом кампании шведского бренда Acne Studios. Время от времени Верушка выходила на подиум, в частности, использовала такие выступления, чтобы привлекать внимание к защите животных и выступать против использования натурального меха в моде.

Какой Верушка осталась в истории моды

Vogue называл Веру фон Лендорф первой немецкой супермоделью. Она стала одной из тех женщин, которые изменили представление о работе модели. Для неё было важно не просто соответствовать требованиям фотографа или дизайнера, а самой участвовать в создании образа. Её творчество сочетал в себе моду, фотографию и перформанс. Верушка могла менять внешность с помощью грима и красок, работать с необычными позами и превращать собственное тело в часть художественной композиции. Именно поэтому её фотографии до сих пор считаются знаковыми для модной культуры 1960-х и 1970-х годов.

В последние годы жизни она жила в Берлине, общалась с художниками и поддерживала связь с художественной средой. Её история соединила две совершенно разные стороны ХХ века: детство, разрушенное нацистскими репрессиями, и карьеру, которая сделала её одной из самых известных моделей мира. Верушка оставила после себя не только сотни фотосессий и ролей в кино. Она изменила само представление о модели — показала, что человек перед камерой может быть не просто лицом рекламной кампании, а полноценной участницей художественного процесса. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

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