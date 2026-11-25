Украинские документальные фильмы «Следы» (Traces) и «Последнее сообщение» (The Last Message) вошли в списки фильмов, допущенных Американской академией кинематографических искусств и наук к рассмотрению на 99-ю премию «Оскар».

Фильм «Следы», который Украинский оскаровский комитет выбрал для представления Украины, попал в списки сразу в двух категориях — «Международный полнометражный фильм» и «Полнометражный документальный фильм», тогда как «Последнее сообщение» допустили к рассмотрению в документальной категории.

Всего в категории «Международный полнометражный фильм» к рассмотрению приняли рекордные 104 картины, а в категории «Полнометражный документальный фильм» — 190 работ. Предварительное голосование продлится с 7 по 11 декабря, а официальные шорт-листы по 15 фильмов в каждой из этих номинаций Американская киноакадемия объявит 15 декабря.

Об этом Украинская киноакадемия сообщает в Facebook.

В список потенциальных претендентов на премию «Оскар»-2027 вошли фильмы с участием Тома Круза, Зендеи, Роберта Паттинсона, Тома Холланда и других голливудских звезд. Среди возможных фаворитов — масштабные фантастические картины, драмы, комедии и триллеры.

Швейцария выдвинула документальный фильм «Who Is Still Alive» режиссера Никола Вадимоффа на премию «Оскар» в категории «Лучший международный полнометражный фильм». В фильме девять палестинцев рассказывают о пережитом во время войны в Газе и о жизни, которую они оставили позади.

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