Dwa ukraińskie filmy dokumentalne zakwalifikowały się do nagrody filmowej Oscar
Ukraińskie filmy dokumentalne „Ślady” (Traces) oraz „Ostatnia wiadomość” (The Last Message) znalazły się na listach filmów zakwalifikowanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej do rozpatrzenia w ramach 99. edycji ceremonii wręczenia Oscarów.
Film „Ślady”, który Ukraiński Komitet Oskarowy wybrał do reprezentowania Ukrainy, znalazł się na listach aż w dwóch kategoriach — „Międzynarodowy film pełnometrażowy” oraz „Pełnometrażowy film dokumentalny”, natomiast film „Ostatnia wiadomość” został zakwalifikowany do rozpatrzenia w kategorii filmów dokumentalnych.
Ogółem w kategorii „Międzynarodowy film fabularny” do rozpatrzenia przyjęto rekordową liczbę 104 filmów, a w kategorii „Pełnometrażowy film dokumentalny” — 190 dzieł. Głosowanie wstępne potrwa od 7 do 11 grudnia, a oficjalne listy 15 filmów w każdej z tych kategorii Amerykańska Akademia Filmowa ogłosi 15 grudnia.
Informację tę podała Ukraińska Akademia Filmowa na Facebooku.
Na liście potencjalnych kandydatów do Oscara 2027 znalazły się filmy z udziałem Toma Cruise’a, Zendayi, Roberta Pattinsona, Toma Hollanda i innych gwiazd Hollywoodu. Wśród potencjalnych faworytów znajdują się wielkie produkcje fantastyczne, dramaty, komedie i thrillery.
Szwajcaria zgłosiła film dokumentalny „Who Is Still Alive” w reżyserii Nicolasa Vadimoffa do Oscara w kategorii najlepszego międzynarodowego filmu pełnometrażowego. W filmie dziewięciu Palestyńczyków opowiada o swoich przeżyciach podczas wojny w Strefie Gazy oraz o życiu, które pozostawili za sobą.