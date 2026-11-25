Ukraińskie filmy dokumentalne „Ślady” (Traces) oraz „Ostatnia wiadomość” (The Last Message) znalazły się na listach filmów zakwalifikowanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej do rozpatrzenia w ramach 99. edycji ceremonii wręczenia Oscarów.

Film „Ślady”, który Ukraiński Komitet Oskarowy wybrał do reprezentowania Ukrainy, znalazł się na listach aż w dwóch kategoriach — „Międzynarodowy film pełnometrażowy” oraz „Pełnometrażowy film dokumentalny”, natomiast film „Ostatnia wiadomość” został zakwalifikowany do rozpatrzenia w kategorii filmów dokumentalnych.

Ogółem w kategorii „Międzynarodowy film fabularny” do rozpatrzenia przyjęto rekordową liczbę 104 filmów, a w kategorii „Pełnometrażowy film dokumentalny” — 190 dzieł. Głosowanie wstępne potrwa od 7 do 11 grudnia, a oficjalne listy 15 filmów w każdej z tych kategorii Amerykańska Akademia Filmowa ogłosi 15 grudnia.

Informację tę podała Ukraińska Akademia Filmowa na Facebooku.

Na liście potencjalnych kandydatów do Oscara 2027 znalazły się filmy z udziałem Toma Cruise’a, Zendayi, Roberta Pattinsona, Toma Hollanda i innych gwiazd Hollywoodu. Wśród potencjalnych faworytów znajdują się wielkie produkcje fantastyczne, dramaty, komedie i thrillery.

Szwajcaria zgłosiła film dokumentalny „Who Is Still Alive” w reżyserii Nicolasa Vadimoffa do Oscara w kategorii najlepszego międzynarodowego filmu pełnometrażowego. W filmie dziewięciu Palestyńczyków opowiada o swoich przeżyciach podczas wojny w Strefie Gazy oraz o życiu, które pozostawili za sobą.

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