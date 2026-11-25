Ukraińska piosenkarka Iryna Fedyszyn stopniowo wraca do działalności twórczej po ciężkiej tragedii, która dotknęła jej rodzinę w październiku. Artystka pokazała, jak obecnie pracuje nad nową muzyką, i udostępniła zdjęcia ze studia nagraniowego.

Na swoim fotoblogu artystka opublikowała zdjęcia, na których pracuje nad materiałem muzycznym wraz z realizatorem dźwięku. Obok niej stoi jej mąż i producent Witalij Czownik, który wspiera żonę w tym trudnym okresie życia.

„Z głową w pracy” – tak krótko opisała zdjęcia Iryna Fedyszyn.

Wygląda na to, że twórczość pomaga obecnie artystce stopniowo dojść do siebie po tym, co przeżyła. Niedawno zaprezentowała już pierwszą po tragedii piosenkę zatytułowaną „Ból”. Fedyszyn wyjaśniła, że chciała w tej kompozycji przekazać własne przeżycia i wesprzeć osoby, które również doświadczają straty.

Pod nowym wpisem piosenkarki pojawiło się wiele ciepłych komentarzy. Obserwujący cieszą się z jej powrotu do pracy, wyrażają wsparcie i przyznają, że czekają na nowe piosenki i koncerty.

„Cieszymy się, że znów pracujesz, czekamy na Twoje piosenki”.

„Świetna robota, Iryno! Czekamy na Ciebie i Twoje nowe piosenki. Bardzo się cieszymy, że znów Cię widzimy. Kochamy Cię i życzymy nowych sukcesów w twórczości”.

„Iryno! Jesteś wspaniała, że się nie poddajesz! Czekamy na nowe koncerty!”

„Brawo, silna kobieto!”

O tragedii w rodzinie Iryny Fedyszyn dowiedziano się 13 października. Wtedy jej mąż i producent Witalij Czownik poinformował, że małżeństwo straciło córkę w ósmym miesiącu ciąży. Sama piosenkarka przeżyła stan zagrażający życiu.

Później artystka opowiedziała, że dziewczynkę nazwano Weroniką. Z powodu poważnych powikłań w trakcie ciąży lekarze musieli usunąć Irynie macicę. W związku z tym nie będzie już mogła rodzić dzieci.

Według Fedyszyna tragedia wydarzyła się z powodu przedwczesnego odklejenia łożyska, któremu towarzyszyło krwawienie wewnętrzne. Pierwszy ból piosenkarka odczuła wieczorem, jednak początkowo ustąpił. Kiedy nieprzyjemne odczucia powróciły, zwróciła się do lekarzy. Po przeprowadzeniu badania w domu lekarze zalecili przyjmowanie określonych leków i oczekiwanie na ich działanie.

Artystka przybyła do szpitala położniczego już w nocy. Podczas badania lekarze nie wykryli bicia serca dziecka i zdiagnozowali odklejenie łożyska. Z powodu silnego krwawienia Iryna przeszła skomplikowaną operację.

W karcie wypisowej, według słów piosenkarki, odnotowano śmierć płodu w łonie matki, usunięcie macicy oraz wstrząs krwotoczny III stopnia.

Po tych wydarzeniach rodzina zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zbadanie okoliczności udzielenia pomocy medycznej. Komisja Ministerstwa Zdrowia poinformowała następnie o siedmiu stwierdzonych naruszeniach, wśród których znalazło się opóźnienie w przeprowadzeniu badania ultrasonograficznego oraz zbyt późne wykrycie odklejenia łożyska.

Wcześniej Iryna Fedyszyn opublikowała szczegółową chronologię wydarzeń związanych z tą tragedią.

Wcześniej ukraińska piosenkarka Iryna Fedyszyn zaprezentowała nową kompozycję „Ból”, która stała się jej pierwszym utworem po tragedii w rodzinie — śmierci córeczki w 35. tygodniu ciąży. Autorami tekstu piosenki są sama artystka oraz jej mąż Witalij Czownik.

Ukraińska piosenkarka Iryna Fedyszyn po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała o tragedii, której doświadczyła w czasie ciąży.

Komisja Ministerstwa Zdrowia wykryła siedem naruszeń podczas udzielania pomocy medycznej w szpitalu św. Anny we Lwowie. To właśnie tam, według słów męża piosenkarki Iryny Fedyszyn, Witalija Czownika, rodzina straciła córkę.

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