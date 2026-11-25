乌克兰歌手伊琳娜·费迪申在10月家中遭遇重大变故后，正逐步重返演艺事业。这位艺人展示了自己目前创作新歌的过程，并分享了在录音棚拍摄的照片。

在照片博客中，这位歌手发布了一组照片，照片中她正与录音师一起制作音乐作品。在她身旁的是丈夫兼制作人维塔利·乔夫尼克，他在这段艰难时期一直支持着妻子。

“全身心投入工作，”伊琳娜·费迪申在照片下简短地写道。

看来，创作正帮助这位艺术家从经历的创伤中逐渐恢复过来。 不久前，她已发布了悲剧发生后首支单曲《痛苦》。费迪申解释说，她希望通过这首歌传达自己的内心感受，并支持那些同样经历过失去之痛的人们。

在这位歌手的新帖子下，聚集了许多温暖的评论。粉丝们为她重返工作感到高兴，表达了支持，并坦言期待她的新歌和演唱会。

“很高兴看到您重返工作，期待您的歌曲。”

“伊琳娜，你真棒！我们期待着你和你的新歌。非常高兴再次见到你。我们爱你，并祝愿你在创作上再创佳绩。”

“伊琳娜！您真了不起，从未放弃！期待新的演唱会！”

“真了不起，坚强的女性！”

伊琳娜·费迪申家中发生的悲剧于10月13日被外界知晓。当时，她的丈夫兼制作人维塔利·乔夫尼克透露，夫妇俩在怀孕第八个月时失去了女儿。歌手本人也经历了一次危及生命的状况。

随后，这位艺人透露，他们给女儿取名叫维罗妮卡。由于怀孕期间出现了严重的并发症，医生不得不切除了伊琳娜的子宫。因此，她今后将无法再生育。

据费迪申称，这场悲剧是由于胎盘早剥引发的，并伴有内出血。歌手当晚首次感到疼痛，但起初疼痛已消退。当不适感再次出现时，她便前往就医。 经居家检查后，医生建议她服用特定药物并等待药效发挥。

这位女艺人是在深夜才抵达产科医院的。检查过程中，医生未检测到胎儿心跳，并诊断为胎盘早剥。由于大出血，伊琳娜接受了一次复杂的手术。

据这位歌手称，医疗出院证明上记载了胎儿宫内死亡、子宫切除以及III度出血性休克。

经历此事后，家属向卫生部提出申请，要求调查此次医疗救治的具体情况。 卫生部委员会随后通报了七项违规行为，其中包括超声诊断延误以及未能及时发现胎盘早剥。

此前，伊琳娜·费迪申曾公布了与这起悲剧相关的详细事件时间线。

此前，乌克兰歌手伊琳娜·费迪申推出了新歌《痛苦》，这是她在遭遇家庭悲剧——怀孕第35周时女儿夭折——后发布的首支作品。 这首歌的歌词由她本人及其丈夫维塔利·乔夫尼克共同创作。

乌克兰歌手伊琳娜·费迪申首次详细讲述了她在怀孕期间经历的这场悲剧。

卫生部调查委员会在利沃夫圣安娜医院的医疗救治过程中发现了七项违规行为。据伊琳娜·费迪申的丈夫维塔利·乔夫尼克称，正是那里，这个家庭失去了他们的女儿。

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