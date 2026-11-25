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Українська співачка Ірина Федишин поступово повертається до творчої діяльності після важкої трагедії, яка сталася в її родині в жовтні. Артистка показала, як нині працює над новою музикою, та поділилася кадрами зі студії звукозапису.

У фотоблогу виконавиця опублікувала світлини, на яких працює над музичним матеріалом разом зі звукорежисером. Поруч із нею перебуває чоловік і продюсер Віталій Човник, який підтримує дружину в непростий період життя.

«З головою в роботу», — коротко підписала кадри Ірина Федишин.

Схоже, творчість нині допомагає артистці поступово оговтатися після пережитого. Нещодавно вона вже презентувала першу після трагедії пісню під назвою «Біль». Федишин пояснювала, що хотіла передати у композиції власні переживання та підтримати людей, які також переживають втрату.

Під новою публікацією співачки зібралося чимало теплих коментарів. Підписники радіють її поверненню до роботи, висловлюють підтримку та зізнаються, що чекають на нові пісні й концерти.

«Раді вас бачити в роботі, чекаємо ваші пісні».

«Ви молодець, Іринко! Чекаємо на Вас і Ваших нових пісень. Дуже раді Вас знову бачити. Любимо і бажаємо нових успіхів у творчості».

«Іриночко! Ви Велика молодець що не здаєтеся! Чекаємо нових концертів!»

«Молодчинка, сильна жінка!»

Про трагедію в родині Ірини Федишин стало відомо 13 жовтня. Тоді її чоловік і продюсер Віталій Човник повідомив, що подружжя втратило доньку на восьмому місяці вагітності. Сама співачка пережила стан, небезпечний для життя.

Згодом артистка розповіла, що дівчинку назвали Веронікою. Через тяжкі ускладнення під час вагітності медикам довелося видалити Ірині матку. Відтак вона більше не зможе народити дітей.

За словами Федишин, трагедія сталася через передчасне відшарування плаценти, яке супроводжувалося внутрішньою кровотечею. Перший біль співачка відчула ввечері, однак спочатку він минув. Коли неприємні відчуття повернулися, вона звернулася до лікарів. Після домашнього огляду медики рекомендували приймати певні медикаменти та чекати на їхню дію.

До пологового будинку артистка приїхала вже вночі. Під час обстеження лікарі не виявили серцебиття дитини та діагностували відшарування плаценти. Через сильну кровотечу Ірині провели складну операцію.

У медичній виписці, за словами співачки, зазначили внутрішньоутробну загибель дитини, видалення матки та геморагічний шок III ступеня.

Після пережитого родина звернулася до Міністерства охорони здоров’я з проханням перевірити обставини надання медичної допомоги. Комісія МОЗ згодом повідомила про сім виявлених порушень, серед яких затримка ультразвукової діагностики та несвоєчасне виявлення відшарування плаценти.

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