Украинская певица Ирина Федишин постепенно возвращается к творческой деятельности после тяжелой трагедии, произошедшей в ее семье в октябре. Артистка показала, как сейчас работает над новой музыкой, и поделилась кадрами из студии звукозаписи.

В фотоблоге исполнительница опубликовала снимки, на которых она работает над музыкальным материалом вместе со звукорежиссером. Рядом с ней находится ее муж и продюсер Виталий Човник, который поддерживает супругу в этот непростой период жизни.

«С головой в работу», — кратко подписала снимки Ирина Федишин.

Похоже, творчество сейчас помогает артистке постепенно оправиться после пережитого. Недавно она уже представила первую после трагедии песню под названием «Боль». Федишин объясняла, что хотела передать в композиции собственные переживания и поддержать людей, которые также переживают утрату.

Под новой публикацией певицы собралось немало теплых комментариев. Подписчики радуются её возвращению к работе, выражают поддержку и признаются, что ждут новых песен и концертов.

«Рады видеть вас в работе, ждем ваших песен».

«Вы молодец, Иринка! Ждем вас и ваших новых песен. Очень рады вас снова видеть. Любим и желаем новых успехов в творчестве».

«Ириночка! Вы просто молодец, что не сдаётесь! Ждём новых концертов!»

«Молодец, сильная женщина!»

О трагедии в семье Ирины Федишин стало известно 13 октября. Тогда её муж и продюсер Виталий Човник сообщил, что супруги потеряли дочь на восьмом месяце беременности. Сама певица пережила состояние, опасное для жизни.

Впоследствии артистка рассказала, что девочку назвали Вероникой. Из-за тяжелых осложнений во время беременности врачам пришлось удалить Ирине матку. Поэтому она больше не сможет родить детей.

По словам Федишин, трагедия произошла из-за преждевременной отслойки плаценты, сопровождавшейся внутренним кровотечением. Первую боль певица почувствовала вечером, однако сначала она прошла. Когда неприятные ощущения вернулись, она обратилась к врачам. После осмотра на дому врачи порекомендовали принимать определенные лекарства и дождаться их действия.

В роддом артистка приехала уже ночью. Во время обследования врачи не обнаружили сердцебиения ребенка и диагностировали отслойку плаценты. Из-за сильного кровотечения Ирине провели сложную операцию.

В медицинской выписке, по словам певицы, указали внутриутробную гибель ребенка, удаление матки и геморрагический шок III степени.

После пережитого семья обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой проверить обстоятельства оказания медицинской помощи. Комиссия Минздрава впоследствии сообщила о семи выявленных нарушениях, среди которых задержка ультразвуковой диагностики и несвоевременное выявление отслойки плаценты.

Ранее Ирина Федишин обнародовала подробную хронологию событий, связанных с трагедией.

Ранее украинская певица Ирина Федишин представила новую композицию «Боль», которая стала её первой работой после трагедии в семье — смерти дочери на 35-й неделе беременности. Авторами текста песни стали сама артистка и её муж Виталий Човник.

Украинская певица Ирина Федишин впервые подробно рассказала о трагедии, которую пережила во время беременности.

Комиссия Министерства здравоохранения выявила семь нарушений при оказании медицинской помощи в больнице Святой Анны во Львове. Именно там, по словам мужа певицы Ирины Федишин Виталия Човника, семья потеряла дочь.

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