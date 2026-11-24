Украинский певец Владимир Дантес вспомнил о конфликте, произошедшем в начале его музыкальной карьеры в Харькове. После концерта артист перебрал с алкоголем, оскорбил незнакомую ему женщину и устроил драку в ночном клубе. Лишь через год он узнал, что той женщиной была певица Алена Омаргалиева. Об этом случае Дантес рассказал в беседе с Андреем Бедняковым, опубликованной 24 ноября 2026 года.

По словам Дантеса, инцидент произошел 28 июня 2010 или 2011 года в Харькове. В тот день он вместе с Вадимом Олейником выступал на центральной площади города. Певец признался, что тогда страдал болезнью звезды, вел себя вызывающе и не всегда контролировал свои слова и поступки. После концерта артист выпил немало алкоголя. Вместе с друзьями и тогдашней девушкой Машей он отправился в ночной клуб. Там Дантес вдруг заметил, что его избранницы нет рядом, и пошел ее искать.

Вскоре он увидел Машу, разговаривающую с незнакомой блондинкой. Певец подошел к ним и начал высказывать претензии девушке. Однако незнакомка ответила, что Маша подойдет к нему, как только закончит разговор. Такой ответ раздражил Дантеса. Он наклонился к женщине и прошептал ей на ухо оскорбительные слова. Даже спустя много лет артист не захотел повторять их публично. «Не буду произносить те вещи, которые сказал ей на ухо, но это было как минимум некорректно. Ну, там была прямо жесть», — вспомнил певец.

После этого незнакомка схватила Дантеса за волосы и жестом позвала кого-то на помощь. В ответ артист ударил мужчину, который оказался рядом. Когда другие люди попытались удержать его, чтобы тот не ответил ударом, певец ударил мужчину ещё раз. Что происходило дальше, Дантес уже почти не помнит. По его словам, через несколько минут он оказался на улице вместе с охранниками клуба. Оттуда артист позвонил отцу и попросил забрать его домой.

Кого Дантес обидел в ту ночь

Личность женщины, с которой он поссорился, певец выяснил лишь примерно через год. Тогда он вместе со своей девушкой пришел в гости к известной артистке, чтобы поздравить ее с рождением сына.

Во время встречи ему стало ясно, что именно с этой женщиной у него был конфликт в ночном клубе. Ею оказалась украинская певица Алена Омаргалиева. Таким образом, Дантес только через год узнал, кого обидел в ту ночь. Сам артист называет эту историю неприятным воспоминанием и признает, что ему до сих пор стыдно за свое поведение. Об этом он рассказал в беседе с Андреем Бедняковым.

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