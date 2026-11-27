Немецкая супермодель Хайди Клум 26 ноября 2026 года отпраздновала День благодарения вместе со всеми четырьмя детьми в своём доме в Бель-Эйре. Звезда поделилась семейными фотографиями в Instagram и показала, чем угощала близких. При этом поклонники заметили, что на праздничных снимках не было её мужа Тома Каулитца.

53-летняя модель опубликовала несколько фотографий с домашнего празднования Дня благодарения. На одном из снимков она позирует за большим праздничным столом вместе с детьми: 22-летней Лени, 21-летним Генри, 20-летним Йоганом и 17-летней Лу. Для семейного вечера Хайди выбрала простой белый лонгслив. На её руках устроился домашний питомец по кличке Фриц, а старший сын Генри держал камеру, чтобы все смогли попасть в кадр.

Публикацию модель подписала коротким, но теплым пожеланием: «Радость! С Днем благодарения от моей семьи для вашей». Празднование состоялось в особняке Клум в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. На этот раз модели удалось собрать за одним столом всех четырёх детей, хотя старшие уже ведут собственную жизнь и имеют карьерные планы.

Чем Хайди Клум угощала родных

Помимо семейных фотографий, супермодель показала подготовку к праздничному ужину. Главным блюдом стала запеченная индейка с начинкой из ароматных трав — традиционное угощение на День благодарения в США. На столе также были запеканка из сладкого картофеля батата с маршмеллоу и картофельный гратен с сыром. Такое меню сочетает в себе классические американские праздничные блюда, которые часто готовят для семейного ужина в конце ноября.

Клум поделилась не только готовыми блюдами, но и моментами приготовления. На опубликованных снимках можно увидеть праздничную индейку и другие угощения, которые приготовили для семьи.

Почему на фотографиях не было мужа модели

Внимание подписчиков привлекла ещё одна деталь: на семейных фотографиях не было мужа Хайди — музыканта Тома Каулитца. Как сообщают немецкие СМИ, в День благодарения он находился в Берлине по служебным делам. Поэтому на этот раз супермодель праздновала вместе с детьми без мужа. В то же время само отсутствие Каулитца на снимках не свидетельствует о проблемах в отношениях пары.

Хайди и Том поженились в 2019 году. Каулитц — участник немецкой группы Tokio Hotel, которая приобрела популярность благодаря хитам «Durch den Monsun» и «Monsoon». Музыкант моложе модели на 16 лет.

Что известно о четырёх детях Хайди Клум

Хайди Клум воспитывает двух дочерей и двух сыновей. Старшая — Лени, которая родилась в 2004 году. Её биологический отец — итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе. К тому времени Клум уже была беременна, когда начала отношения с певцом Силом. Впоследствии он женился на модели и удочерил Лени. Лени пошла по стопам матери и строит карьеру в модельном бизнесе. Она уже участвовала в модных показах и рекламных кампаниях, а также появлялась на обложках журналов. Мать и дочь неоднократно вместе появлялись на публике и снимались для модных проектов.

В браке Хайди Клум и Сила родились ещё трое детей: сыновья Генри и Йохан, а также дочь Лу. Пара была женатой с 2005 по 2014 год. Несмотря на развод, дети остаются важной частью жизни обоих родителей. В 2019 году модель вышла замуж за Тома Каулитца. С тех пор они живут вместе, а музыкант стал частью большой семьи Клум. В своих публикациях Хайди время от времени делится моментами из жизни с детьми и мужем, но в этот День благодарения главными героями её семейных фотографий стали именно четверо детей. Об этом модель сообщила в соцсетях.

Супермодель Хайди Клум показала в соцсетях детали подготовки к традиционному празднованию Хэллоуина. На этот раз она опубликовала фрагменты будущего костюма и загадочные эскизы, которые могут раскрыть её новый образ.

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