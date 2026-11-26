11-летняя Кая-Евдокия, дочь Владимира Кличко и актрисы Хайден Панеттьери, может получить всё наследство матери, которое оценивается в 6,25 млн долларов.

Американская актриса скончалась 16 августа этого года. Причиной смерти назвали токсическое воздействие фентанила. По данным People, Панеттьери не оставила завещания, а её единственной наследницей считается дочь.

Согласно судебным документам, общее наследство оценивается в $6,25 млн. Из них около $5,1 млн составляет личное имущество актрисы, а ещё более $1 млн — недвижимость.

Владимир Кличко сейчас самостоятельно воспитывает дочь и стремится к тому, чтобы ей передали все средства покойной матери. В октябре боксер получил временную опеку над имуществом Панеттьери до достижения Каей-Евдокией совершеннолетия.

Источник: People.

Ранее Владимир Кличко подал ходатайство относительно наследства Хейден Панеттьери.

Состояние американской актрисы Хейден Панеттьери на момент её смерти оценивалось примерно в $6 млн. Значительную часть средств она заработала за годы работы в рекламе, на телевидении и в кино.

По данным коронера округа Гринвилл, смерть актрисы была случайной. Результаты вскрытия показали, что Хейден Панеттьери скончалась в результате токсического воздействия фентанила, Ксанакса и нескольких других лекарственных препаратов.

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