Фильм «ЭТОС. Перо совы» расскажет о боевом пути подразделения и его операциях в Чёрном море, на Лиманском и Запорожском направлениях. Также в фильме покажут опыт военнослужащих «Артана» и принципы, которыми они руководствуются при выполнении задач.

В фильме будут освещены ключевые эпизоды боевого пути «Артана». В частности, речь идет об участии в освобождении острова Змеиный, возвращении под контроль Украины газодобывающих платформ, известных как «вышки Бойко», и десантных операциях на оккупированном побережье Крыма.

Также авторы покажут работу подразделения на восточных направлениях и выполнение боевых задач в условиях интенсивных боев.

«Мы хотели показать войну не через сухие сводки или хронику, а через внутренний мир и мышление воина «Артана», ведь это подразделение с уникальной философией и темпом работы. Наша задача — передать этот этос зрителю на кинематографическом уровне», — рассказывает режиссер фильма Ангел Ангелов.

Премьера фильма вскоре состоится на YouTube-канале «Армия Медиа».

«ЭТОС. Перо совы» — часть документального цикла о внутреннем мире, философии и боевой этике украинских подразделений. Его авторы стремятся показать не только ход боевых действий, но и людей, стоящих за ними: их ценности, принципы, образ мышления и взаимодействие с собратьями.

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Через личные истории военнослужащих фильм исследует, как воины принимают решения в критических ситуациях и как война влияет на их ценности, дисциплину, волю и ответственность за других.

Название картины отсылает к образу невидимого защитника — воина, чье присутствие ощущается, даже когда его не видно. Перо символизирует его путь, борьбу и память о пережитом опыте.

Фильм «ЭТОС. Перо совы» создается при поддержке Украинского культурного фонда и при содействии «Армия Медиа» в рамках проекта «ЭТОС. Артан».

Режиссёр, оператор и автор идеи — Ангел Ангелов, композитор — Артем Назаренко, художник по свету — Алексей Степанков, второй режиссёр — Алексей Чичкан, продюсер — Мария Дончик.

Источник: Артан

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