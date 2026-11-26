Film „ETOS. Pióro sowy” opowie o historii bojowej tej jednostki oraz jej operacjach na Morzu Czarnym, na kierunkach limańskim i zaporoskim. W filmie zostaną również przedstawione doświadczenia żołnierzy „Artanu” oraz zasady, którymi kierują się podczas wykonywania zadań.

Film obejmie kluczowe epizody historii bojowej „Artanu”. W szczególności chodzi o udział w wyzwoleniu wyspy Zmiinyj, przywrócenie kontroli Ukrainy nad platformami wydobywczymi gazu, znanymi jako „wieże Bojko”, oraz operacje desantowe na okupowanym wybrzeżu Krymu.

Autorzy pokażą również działania oddziału na wschodnich kierunkach oraz realizację zadań bojowych w warunkach intensywnych walk.

„Chcieliśmy pokazać wojnę nie poprzez suche raporty czy kronikę, ale poprzez wewnętrzny świat i sposób myślenia żołnierza z oddziału „Artan”, ponieważ jest to jednostka o wyjątkowej filozofii i tempie działania. Naszym zadaniem jest przekazanie tego etosu widzowi na poziomie kinematograficznym” – opowiada reżyser filmu Angel Angelov.

Premiera filmu odbędzie się wkrótce na kanale YouTube „Armia Media”.

„ETOS. Pióro sowy” to część cyklu dokumentalnego poświęconego wewnętrznemu światu, filozofii i etyce bojowej ukraińskich oddziałów. Jego autorzy pragną pokazać nie tylko przebieg działań bojowych, ale także ludzi, którzy za nimi stoją: ich wartości, zasady, sposób myślenia oraz relacje z towarzyszami broni.

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Poprzez osobiste historie żołnierzy film bada, w jaki sposób wojownicy podejmują decyzje w sytuacjach krytycznych oraz jak wojna wpływa na ich wartości, dyscyplinę, wolę i odpowiedzialność za innych.

Tytuł filmu nawiązuje do wizerunku niewidzialnego obrońcy – wojownika, którego obecność jest odczuwalna, nawet gdy go nie widać. Pióro symbolizuje jego drogę, walkę oraz pamięć o przeżytych doświadczeniach.

Film „ETOS. Pióro sowy” powstaje przy wsparciu Ukraińskiego Funduszu Kultury oraz przy udziale „Armia Media” w ramach projektu „ETOS. Artan”.

Reżyser, operator i autor pomysłu – Angel Angelov, kompozytor – Artem Nazarenko, operator oświetlenia – Oleksij Stepankow, drugi reżyser – Oleksij Czyczkan, producentka – Maria Donczyk.

Źródło: Artan

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