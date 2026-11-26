Piosenkarka Alla Pugaczowa opublikowała nowe selfie, na którym pozuje bez makijażu i fryzury. 77-letnia artystka zaprezentowała swój naturalny wygląd, wybierając do tego niezwykłego ujęcia obszerne nakrycie głowy i jaskrawy top z odkrytymi ramionami.

Na zdjęciu pozuje w mlecznej czapce z szerokim daszkiem i czerwonym topie w białe groszki.

Rudawa czupryna piosenkarki swobodnie opada na ramiona, a światło słoneczne podkreśla jej naturalne rysy twarzy. Artystka nie ukrywała swojej skóry za pomocą kosmetyków, dlatego na zdjęciu widać oznaki starzenia.

Ostatnio Pugaczowa prowadzi dość zamknięty tryb życia, choć od czasu do czasu publikuje osobiste zdjęcia dla fanów. Jej nowy wpis pojawił się wkrótce po tym, jak rosyjska propagandowa stacja telewizyjna NTV zorganizowała śledzenie piosenkarki na Cyprze.

Ekipa filmowa próbowała udowodnić, że Pugaczowa i jej mąż Maksym Galkin mieszkają osobno. Ostatecznie jednak to sami dziennikarze pokazali małżeństwo wraz z dziećmi w pobliżu ich wspólnego mieszkania.

Po wyjeździe z Rosji w 2022 roku Alla Pugaczowa wraz z Maksymem Galkinem i dwójką dzieci najpierw osiedliła się w Izraelu, a następnie przeniosła się na Cypr. Obecnie rodzina mieszka w Limassol, gdzie od listopada 2026 roku wynajmuje dwupiętrową willę.

Wcześniej piosenkarka wyjaśniała, że początkowo nie planowała opuszczać ojczyzny na zawsze. Podróż do Izraela była związana z leczeniem, ponieważ tam pracował lekarz, którego potrzebowała.

Później do Pugaczowej dołączyli mąż i dzieci. Po tym, jak Maksym Galkin został uznany za „zagranicznego agenta”, rodzina spotkała się z negatywnymi reakcjami wobec dzieci w szkole.

Pugaczowa opowiadała, że prześladowanie Harry'ego i Lisy stało się jedną z przyczyn, dla których rodzina postanowiła nie wracać do Rosji.

Zdjęcie opublikowała Pugaczowa w InstaStories.

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