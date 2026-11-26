Znana niemiecka modelka i aktorka Veruschka, której prawdziwe imię brzmiało Vera von Lendorf, zmarła 24 listopada 2026 roku w Berlinie. Miała 87 lat. Stała się jedną z najbarwniejszych postaci świata mody lat 60., a jej ojciec, Heinrich von Lendorf, został stracony przez nazistów za udział w spisku mającym na celu zamach na Adolfa Hitlera.

O śmierci modelki poinformowała 25 listopada niemiecka gazeta Bild, powołując się na krewnego. Informację tę potwierdziła następnie agencja Deutsche Presse-Agentur (DPA), która uzyskała ją od bliskich rodziny. Według niemieckich mediów Veruschka zmarła we wtorek, 24 listopada, w swoim domu w Berlinie. Ostatnie chwile życia spędziła w otoczeniu przyjaciół i bliskich. Przyczyna śmierci nie została podana.

Na tę wiadomość zareagowały osoby, które znały modelkę osobiście. W szczególności niemiecki aktor Clemens Schick, który przez wiele lat przyjaźnił się z Veruschką, w komentarzu dla Bild nazwał znajomość z nią wielkim darem. Wspomniał o jej niezwykłej osobowości, tajemniczości i wewnętrznym blasku, a w pożegnaniu zwrócił się do niej po imieniu – Vera.

Dzieciństwo Veruszki i egzekucja ojca za spisek przeciwko Hitlerowi

Vera Gottliebe Anna, hrabina von Landorf-Steynort, urodziła się 14 maja 1939 roku w Królewcu we Wschodniej Prusach. Obecnie jest to rosyjski Kaliningrad. Pochodziła ze starego rodu arystokratycznego i wczesne dzieciństwo spędziła w rodzinnej posiadłości Steinort. Jej ojciec, hrabia Heinrich von Lendorf-Steinort, był członkiem niemieckiego ruchu oporu przeciwko reżimowi nazistowskiemu. Włączył się on do spisku wojskowych i polityków, którzy 20 lipca 1944 roku podjęli próbę zamachu na Adolfa Hitlera. Zamach się nie powiódł, po czym naziści rozpoczęli masowe aresztowania osób z nim związanych.

Heinrich von Lendorf został aresztowany, a 4 września 1944 roku stracony w berlińskim więzieniu Plötzensee. W tym czasie jego córka miała zaledwie pięć lat. Represje dotknęły całą rodzinę. Ciężarną matkę Weruszkę wysłano do obozu pracy, a samą dziewczynkę wraz z siostrami zabrano do placówki opiekuńczej SS. W ten sposób reżim nazistowski karał krewnych osób, które uznawał za powiązane z ruchem oporu.

Po zakończeniu II wojny światowej rodzina straciła majątek i dawną pozycję społeczną. Dziewczynki wraz z matką były zmuszone do ciągłych przeprowadzek, przez pewien czas mieszkały w obozach dla uchodźców. Dzieciństwo Veruszki upłynęło w cieniu wojny, prześladowań i utraty domu.

Jak Vera stała się Veruszką i podbiła świat mody

Początkowo Vera von Lendorf wcale nie planowała zostać modelką. Interesowała się sztuką, uczyła się malarstwa i chciała związać swoje życie z twórczością. Pod koniec lat 50. dziewczyna znalazła się we Florencji, gdzie zauważył ją fotograf Hugo Mulas. Tak rozpoczęła się jej kariera w branży modelek. Pierwsze próby zbudowania kariery okazały się trudne. Wysoki wzrost – około 183 centymetrów – i niezwykła uroda nie odpowiadały typowym wyobrażeniom branży o modelce. Jednak z czasem właśnie te cechy stały się jej atutem.

Vera stworzyła dla siebie osobny wizerunek sceniczny i przyjęła pseudonim Veruszka. Brzmiał on tajemniczo i miał rosyjski wydźwięk. Modelka świadomie pracowała nad sposobem poruszania się, mówienia i zachowania przed obiektywem. Nie chciała być po prostu osobą prezentującą ubrania, ale dążyła do tego, by każdą sesję zdjęciową przekształcić w dzieło sztuki.

W latach 60. Veruszka stała się międzynarodową gwiazdą. Współpracowała z fotografami takimi jak Richard Avedon, Irving Penn, Franco Rubartelli i Helmut Newton. Jej zdjęcia pojawiały się na łamach Vogue i innych czołowych magazynów modowych. Według danych Vogue zdobiła 13 okładek amerykańskiej wersji magazynu i stała się jedną z najlepiej opłacanych modelek swojego pokolenia.

Jej wizerunek wyróżniały długie nogi, wyraziste rysy twarzy oraz umiejętność całkowitej przemiany przed obiektywem. Na niektórych zdjęciach Veruschka prezentowała się jako osoba chłodna i zdystansowana, na innych – figlarna, odważna lub niemal nie do poznania. To właśnie ta zdolność do przemiany sprawiła, że była szczególnie interesująca dla fotografów.

Body art, sztuka i kultowa rola w filmie

Veruška nie ograniczała się do tradycyjnej pracy modelki. Eksperymentowała z makijażem artystycznym, body artem i fotografią. Jej ciało stawało się częścią artystycznej koncepcji: za pomocą farb, światła, cieni i efektów optycznych modelka mogła przemieniać się w zwierzę, roślinę, rzeźbę lub abstrakcyjny obraz.

Takie projekty pomogły jej wyjść poza ramy zwykłej fotografii mody. Veruška postrzegała siebie przede wszystkim jako artystkę, a branżę modelek – jako okazję do eksperymentowania i opowiadania historii poprzez wygląd i ruchy.

Jej nazwisko stało się znane jeszcze szerszej publiczności dzięki kinie. W 1966 roku wystąpiła w filmie włoskiego reżysera Michelangelo Antonioni „Powiększenie” (Blow-Up). W filmie modelka zagrała samą siebie – manekinkę pozującą przed obiektywem fotografa. Jej scena stała się jedną z najbardziej znanych w filmie i ugruntowała status Veruszki jako ikony lat 60.

W połowie lat 70. odeszła od tradycyjnej kariery modelki i skupiła się bardziej na własnych projektach artystycznych. Wraz z fotografem Holgerem Trülchem pracowała nad eksperymentami z body artem, które później znalazły się w projekcie i książce „Trans-figurations”. W 2006 roku Veruschka ponownie pojawiła się na dużym ekranie – tym razem w filmie „Casino Royale”, 21. części serii o Bondzie z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Wcieliła się w rolę hrabiny von Wallenstein, biorącej udział w partii pokera.

W kolejnych latach modelka powracała również do projektów modowych. W 2017 roku została twarzą kampanii szwedzkiej marki Acne Studios. Od czasu do czasu Veruschka pojawiała się na wybiegu, wykorzystując te występy między innymi do zwracania uwagi na ochronę zwierząt i sprzeciwiania się wykorzystywaniu naturalnego futra w modzie.

Jak Veruschka zapisała się w historii mody

Magazyn Vogue nazwał Verę von Lendorf pierwszą niemiecką supermodelką. Stała się jedną z tych kobiet, które zmieniły wyobrażenie o pracy modelki. Dla niej ważne było nie tylko spełnianie wymagań fotografa czy projektanta, ale także samodzielne uczestnictwo w tworzeniu wizerunku. Jej twórczość łączyła modę, fotografię i performans. Veruschka potrafiła zmieniać swój wygląd za pomocą makijażu i farb, pracować z nietypowymi pozami oraz przekształcać własne ciało w element kompozycji artystycznej. Właśnie dlatego jej zdjęcia do dziś uważa się za przełomowe dla kultury mody lat 60. i 70.

W ostatnich latach życia mieszkała w Berlinie, utrzymywała kontakty z artystami i pozostawała w bliskich relacjach ze środowiskiem artystycznym. Jej historia połączyła dwie zupełnie różne strony XX wieku: dzieciństwo zrujnowane przez nazistowskie represje oraz karierę, która uczyniła ją jedną z najsłynniejszych modelek świata. Veruschka pozostawiła po sobie nie tylko setki sesji zdjęciowych i ról filmowych. Zmieniła samo postrzeganie zawodu modelki – pokazała, że osoba przed obiektywem może być nie tylko twarzą kampanii reklamowej, ale pełnoprawną uczestniczką procesu artystycznego. Poinformowała o tym niemiecka gazeta Bild.

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