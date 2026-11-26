11-letnia Kaya-Eudokia, córka Władimira Kliczki i aktorki Hayden Panettiere, może otrzymać cały spadek po matce, którego wartość szacowana jest na 6,25 mln dolarów.

Amerykańska aktorka zmarła 16 sierpnia tego roku. Jako przyczynę śmierci podano zatrucie fentanylem. Według magazynu People Panettiere nie pozostawiła testamentu, a za jej jedyną spadkobierczynię uznaje się córkę.

Zgodnie z dokumentami sądowymi łączna wartość spadku szacowana jest na 6,25 mln dolarów. Z tej kwoty około 5,1 mln dolarów stanowi majątek osobisty aktorki, a ponad 1 mln dolarów – nieruchomości.

Władimir Kliczko samodzielnie wychowuje obecnie córkę i dąży do tego, by przekazano jej wszystkie środki zmarłej matki. W październiku bokser uzyskał tymczasową opiekę nad majątkiem Panettiere do momentu osiągnięcia przez Kai-Eudokię pełnoletności.

Źródło: People.

Wcześniej Władimir Kliczko złożył wniosek dotyczący spadku po Hayden Panettiere.

Majątek amerykańskiej aktorki Hayden Panettiere w chwili jej śmierci szacowano na około 6 mln dolarów. Znaczną część tych środków zarobiła przez lata pracy w reklamie, telewizji i filmie.

Według koronerów hrabstwa Greenville śmierć aktorki miała charakter przypadkowy. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że Hayden Panettiere zmarła w wyniku toksycznego działania fentanylu, Xanaxu i kilku innych leków.

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