24 ноября украинскому музыканту и военнослужащему Юрке «Юркешу» Юрченко исполнилось 54 года. По случаю дня рождения основательница «Территории А» Анжелика Рудницкая опубликовала пост в Facebook, в котором вспомнила о начале их сотрудничества и опровергла многолетние слухи о якобы романтических отношениях с артистом.

Рудницкая рассказала, что впервые заметила Юрия Нечистяка на песенном конкурсе, который проводил Николай Мозговой. По её словам, Николаю Петровичу исполнитель не понравился, однако она, как член жюри, настояла на том, чтобы его отметили. Так началось их сотрудничество.

«Не нашла совместного фото. Сегодня, 24 ноября, родился Юрий Нечистяк, которого я заметила на песенном конкурсе, проводимом Николаем Мозговым. Николаю Петровичу он не понравился, но я, как член жюри, настояла на том, чтобы его отметили. Так началось наше сотрудничество. «Территория А» подарила парню имя в прямом и переносном смысле, записала множество песен, выпустила альбомы, сняла серию клипов и т. д.», — вспомнила 56-летняя Рудницкая.

Она также прокомментировала слухи, которые годами распространяли СМИ, о её якобы романе с Юрченко и тайных браках.

«СМИ-сплетники десятилетиями приписывали мне роман с Юрченко и тайные браки. Но это всего лишь сплетни и выдумки. Романа не было. Да и не могло быть. Потому что я люблю умных мужчин. Этот пост можете считать ответом на «поздравления», которые Юрченко адресовал нам. Я, к сожалению, его прочитала», — отметила она.

Поводом для такой реакции стал недавний пост Юрка Юрченко по случаю 31-летия «Территории А». В нём музыкант вспомнил о проекте, поблагодарил за его вклад в украинскую музыку, но в то же время высказал критические замечания.

«...Хочу ли я их поздравить? Нет. Вспомнить? Да. Благодарность за позицию. Место в истории. За украинскую музыку. Но в их хит-параде крутились и всякие русскоязычные. Было… В принципе — молодцы. Это мой трэш. Крэш. ПТСР», — поделился Юрченко.

Кроме того, артист вспомнил, что в свое время его называли «безголосым» и «примером дурного вкуса». По его словам, музыкант Олег Скрипка как-то заявил, что «не будет выступать на одной сцене с Юрками Юрченками».

Несмотря на критику, Юрченко до сих пор считает настоящими легендами украинской музыки себя, Кузьму Скрябина и группу «Брати Гадюкины».

Артистка развеяла давние слухи о своих романтических отношениях с артистом.

Ранее украинский певец и военнослужащий Юрко Юрченко резко высказался по поводу приезда в Киев российского музыканта, лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского. Защитник также обратился к украинцам, поддерживающим так называемых «хороших россиян».

Читай нас в