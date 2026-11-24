Компания Rockstar Games, известная по сериям Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, может разрешить снять фильм или сериал по мотивам своего культового вестерна. По данным издания The Ankler, права на экранизацию могут стоить более 100 миллионов долларов. В то же время Rockstar пока не заинтересована в адаптации GTA, несмотря на огромный успех игр.

Rockstar Games рассматривает возможность вывести франшизу Red Dead Redemption за пределы игровой индустрии. Как сообщает The Ankler со ссылкой на источники в Голливуде, компания стала более открытой к предложениям от киностудий и стриминговых платформ. Речь идет о продаже лицензии, которая позволит создавать фильмы или сериалы по мотивам игры.

По информации издания, на определенном этапе Rockstar обсуждала минимальную стоимость таких прав на уровне более 100 миллионов долларов. Это примерно 76 миллионов фунтов стерлингов. Важно, что речь идет именно о лицензии на экранизацию, а не о бюджете будущего фильма или сериала. Также пока нет подтверждения, что компания уже заключила соглашение с конкретной студией или стриминговым сервисом.

Для сравнения: в 2017 году Amazon заплатила 250 миллионов долларов за телевизионные права на «Властелина колец». Стоимость лицензии на Red Dead Redemption, о которой пишет The Ankler, заметно ниже, однако речь идет об одной из самых известных игровых франшиз Rockstar.

Почему Rockstar не хочет экранизировать GTA

Интересно, что компания не спешит переносить на экраны свою главную серию — Grand Theft Auto. По данным The Ankler, несмотря на многочисленные предложения от представителей киноиндустрии, Rockstar не заинтересована в экранизации GTA. Зато именно Red Dead Redemption может получить шанс на собственный фильм или сериал. Точных причин такого решения компания не объясняла. В то же время успех GTA показывает, насколько ценен для Rockstar этот бренд. 19 ноября 2026 года вышла Grand Theft Auto VI, а уже на следующий день компания сообщила о рекордных результатах запуска.

По данным Rockstar, игра принесла 3,79 миллиарда долларов розничной выручки за первый день. Еще 32,5 миллиона копий было продано до релиза. Эти показатели компания назвала рекордными для запуска развлекательного продукта. В то же время 32,5 миллиона — это именно предрелизные продажи, а не количество копий, проданных за первые сутки.

Почему игры всё чаще превращают в сериалы

Интерес Rockstar к возможным экранизациям возник на фоне успеха других адаптаций видеоигр. В частности, зрители хорошо приняли сериалы «Фоллаут» от Amazon и «Одни из нас» от HBO. Они показали, что истории из видеоигр могут заинтересовать не только геймеров, но и широкую аудиторию. Голливуд также работает над новыми проектами по мотивам популярных игр. Среди них — сериальные адаптации Baldur’s Gate, Wolfenstein, Far Cry и Mass Effect.

Однако пока неизвестно, превратится ли интерес Rockstar к Red Dead Redemption в реальный кинопроект. Компания не объявляла о заключении соглашения, а потенциального покупателя прав, режиссера, актерский состав и дату выхода будущей экранизации еще не назвали. Поэтому пока речь идет лишь о возможности адаптации, а не о фильме или сериале, который уже находится в производстве. Об этом сообщает The Ankler.

За первые четыре дня после выхода Grand Theft Auto 6 пользователи PlayStation 5 в общей сложности провели в игре 683 млн часов. Sony Interactive Entertainment сообщила, что GTA 6 стала крупнейшим запуском в истории PlayStation за все пять поколений консолей.

Видеоигра Grand Theft Auto VI, вышедшая 19 ноября, стала самым успешным развлекательным продуктом в истории. По данным компании Take-Two Interactive Software Inc., по состоянию на конец дня релиз принес $3,79 млрд дохода по всему миру.

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