75-й конкурс «Мисс Вселенная — 2026» проходит с 21 по 24 ноября в городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико на арене Coliseo de Puerto Rico.

22 ноября представительница Украины Анна Никонова приняла участие в шоу национальных костюмов. На международной сцене она появилась в образе «Золотая пектораль», который отражает важные символы украинской культуры, в частности силу семейной памяти и национальное наследие.

Основой для создания наряда послужила скифская пектораль — уникальный памятник искусства, найденный в 1971 году в кургане Толстая Могила на территории Украины.

Фотографии Анны Никоновой в эффектном костюме опубликовали на странице «Мисс Вселенная Украина» в Instagram. Образ вызвал бурную реакцию и восторг аудитории.

В основе национального костюма украинки лежит переосмысленная скифская пектораль. Ее создали в виде символической карты Украины, где морские мотивы олицетворяют Юг и украинский Крым, пшеница, лошади и цветы — плодородие и жизненную силу украинской земли, а деревья и фигурки животных — природу Севера.

Образ драгоценной пекторали воплощен благодаря тысяче деталей ручной работы, металлическим элементам, янтарю и жемчужинам, сияющим на черном бархате. Финальные штрихи наряду Анны Никоновой добавляют тиара, шифоновая фата и стреляные гильзы на рукавах, напоминающие о современной борьбе Украины за свободу.

Стоит отметить, что этот национальный костюм имеет особое значение для украинской участницы «Мисс Вселенная 2026». Дело в том, что бабушка Анны Никоновой — Елена Волковинская — большую часть жизни занимала должность старшего научного сотрудника фонда Музея исторических драгоценностей Украины, где хранится пектораль. В детстве девушка мечтала примерить скифское сокровище, и в конце концов это желание воплотили в жизнь дизайнер Василий Католик и команда Catolic Atelier. Об этом сообщает Ukrainian People Magazine. Видео: Украинка поразила на «Мисс Вселенная» роскошным платьем от GASANOVA

Читай нас в