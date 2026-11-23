第75届“2026年环球小姐”选美大赛将于11月21日至24日在波多黎各圣胡安市的波多黎各竞技场（Coliseo de Puerto Rico）举行。

11月22日，乌克兰代表安娜·尼科诺娃参加了民族服饰展示环节。她在国际舞台上以“金色胸饰”造型亮相，该造型传递了乌克兰文化的重要象征，特别是家族记忆的力量和民族遗产。

这套服装的设计灵感源自斯基泰胸饰——这是一件独特的艺术文物，于1971年在乌克兰境内的托夫斯塔·莫吉拉古墓中出土。

安娜·尼科诺娃身着这套惊艳服饰的照片已发布在“环球小姐乌克兰”的Instagram主页上。这一造型引发了观众的热烈反响和赞叹。

这套民族礼服的核心，是经过重新诠释的斯基泰胸饰。 它被设计成一张象征性的乌克兰地图：海洋元素代表南部和乌克兰克里米亚；小麦、骏马与鲜花象征着乌克兰土地的肥沃与生命力；而树木和动物造型则体现了北方的自然风光。

这件珍贵的胸饰通过数千处手工细节、金属元素、琥珀和珍珠得以呈现，它们在黑色天鹅绒上熠熠生辉。 安娜·尼科诺娃的礼服由头冠、雪纺面纱以及袖口上的弹壳装饰画龙点睛，这些元素让人联想到乌克兰当下为自由而进行的斗争。

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