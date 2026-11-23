75. edycja konkursu „Miss World 2026” odbywa się w dniach 21–24 listopada w San Juan w Portoryko na arenie Coliseo de Puerto Rico.

22 listopada reprezentantka Ukrainy Anna Nikonowa wzięła udział w pokazie strojów narodowych. Na międzynarodowej scenie zaprezentowała się w kreacji „Złoty pektorale”, która odzwierciedla ważne symbole kultury ukraińskiej, w szczególności siłę pamięci rodzinnej i dziedzictwo narodowe.

Podstawą do stworzenia stroju był pektorale scytyjski — unikalny zabytek sztuki, znaleziony w 1971 roku w kurhanie Tovsta Mohyla na terytorium Ukrainy.

Zdjęcia Anny Nikonowej w efektownym stroju opublikowano na stronie „Miss World Ukraina” na Instagramie. Wizerunek wywołał żywą reakcję i zachwyt publiczności.

Sercem narodowego stroju Ukrainki jest na nowo zinterpretowany pektoral scytyjski. Została ona zaprojektowana jako symboliczna mapa Ukrainy, na której motywy morskie uosabiają Południe i ukraiński Krym, pszenica, konie i kwiaty – żyzność i siłę życiową ukraińskiej ziemi, a drzewa i figurki zwierząt – przyrodę Północy.

Wizerunek tego cennego pektorału został urzeczywistniony dzięki tysiącom ręcznie wykonanych detali, metalowym elementom, bursztynowi i perełkom, które lśnią na czarnym aksamicie. Ostatnie akcenty stroju Anny Nikonowej stanowią tiara, szyfonowy welon oraz łuski nabojów na rękawach, przypominające o współczesnej walce Ukrainy o wolność.

Warto zauważyć, że ten strój narodowy ma szczególne znaczenie dla ukraińskiej uczestniczki konkursu Miss Universe 2026. Rzecz w tym, że babcia Anny Nikonowej – Olena Wołkowinska – przez większość życia pełniła funkcję starszego pracownika naukowego fundacji Muzeum Historycznych Skarbów Ukrainy, gdzie przechowywany jest pektorale. W dzieciństwie dziewczyna marzyła o przymierzeniu skifskiego skarbu, a ostatecznie to pragnienie zrealizowali projektant Wasyl Katolik i zespół Catolic Atelier. Informuje o tym magazyn Ukrainian People Magazine. Wideo: Ukrainka zachwyciła na konkursie Miss World przepiękną suknią od GASANOVA

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