За перші чотири дні після виходу Grand Theft Auto 6 користувачі PlayStation 5 сумарно провели у грі 683 млн годин. Sony Interactive Entertainment повідомила, що GTA 6 стала найбільшим запуском в історії PlayStation за всі п’ять поколінь консолей.

Показники дебютного вікенду

Як пише Engadget, рекорд охоплює багатокористувацькі, безкоштовні та одиночні ігри, що виходили на PlayStation упродовж трьох десятиліть. Представник Sony Interactive Entertainment Тім Турі заявив, що за дебютний вікенд, який завершився 22 листопада, кожен гравець у середньому провів у GTA 6 17,4 години.

Загалом гру на консолях PlayStation запустили понад 39 млн унікальних користувачів. Sony не уточнила, скільки з них грали на PlayStation 5 Pro.

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Нові підключення PS5

Компанія також зафіксувала найбільшу кількість нових підключень PlayStation 5 за один день від часу виходу консолі, не враховуючи передсвяткових періодів наприкінці року. Протягом дебютного вікенду GTA 6 була першою грою, яку запустили на 70% усіх новопридбаних і підключених PS5.

Rockstar Games випустила GTA 6 19 листопада для PlayStation 5 та Xbox Series X|S — через 13 років після релізу п’ятої частини серії. Материнська компанія Rockstar, Take-Two Interactive, заявила, що роздрібні продажі гри в перший день сягнули 3,79 млрд доларів, назвавши це найбільшим запуском в історії індустрії розваг.

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