《侠盗猎车手6》发行后的前四天，PlayStation 5用户在游戏中累计花费了6.83亿小时。索尼互动娱乐表示，GTA 6成为PlayStation全部五代主机历史上规模最大的首发作品。

首发周末数据

据Engadget报道，这一纪录涵盖了过去30年间在PlayStation平台发行的多人游戏、免费游戏和单人游戏。索尼互动娱乐代表蒂姆·图里表示，在截至11月22日的首发周末，每名玩家平均在GTA 6中花费了17.4小时。

共有超过3900万名独立用户在PlayStation主机上启动了这款游戏。索尼没有说明其中有多少人在PlayStation 5 Pro上游玩。

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新的PS5连接数

该公司还记录了自该主机发售以来单日新增PlayStation 5连接数的最高纪录，不包括年末节日前时期。在GTA 6首发周末，70%的所有新购买并连接的PS5主机启动的第一款游戏都是GTA 6。

Rockstar Games于11月19日为PlayStation 5和Xbox Series X|S推出GTA 6，距离该系列第五部作品发布已过去13年。Rockstar的母公司Take-Two Interactive表示，该游戏首日零售额达到37.9亿美元，并称这是娱乐行业历史上规模最大的首发。

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