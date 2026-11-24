W ciągu pierwszych czterech dni po premierze Grand Theft Auto 6 użytkownicy PlayStation 5 spędzili w grze łącznie 683 mln godzin. Sony Interactive Entertainment poinformowało, że GTA 6 stało się największą premierą w historii PlayStation we wszystkich pięciu generacjach konsol.

Wyniki debiutanckiego weekendu

Jak pisze Engadget, rekord obejmuje gry wieloosobowe, darmowe i jednoosobowe, wydawane na PlayStation przez trzy dekady. Przedstawiciel Sony Interactive Entertainment Tim Turi powiedział, że podczas debiutanckiego weekendu, który zakończył się 22 listopada, każdy gracz spędził w GTA 6 średnio 17,4 godziny.

Łącznie grę uruchomiło na konsolach PlayStation ponad 39 mln unikalnych użytkowników. Sony nie sprecyzowało, ilu z nich grało na PlayStation 5 Pro.

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Nowe podłączenia PS5

Firma odnotowała również największą liczbę nowych podłączeń PlayStation 5 w ciągu jednego dnia od premiery konsoli, z wyłączeniem okresów przedświątecznych pod koniec roku. Podczas debiutanckiego weekendu GTA 6 była pierwszą grą uruchomioną na 70% wszystkich nowo zakupionych i podłączonych konsol PS5.

Rockstar Games wydało GTA 6 19 listopada na PlayStation 5 i Xbox Series X|S — 13 lat po premierze piątej części serii. Spółka matka Rockstar, Take-Two Interactive, podała, że detaliczna sprzedaż gry pierwszego dnia osiągnęła 3,79 mld dolarów, nazywając to największą premierą w historii branży rozrywkowej.

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