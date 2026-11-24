За первые четыре дня после выхода Grand Theft Auto 6 пользователи PlayStation 5 суммарно провели в игре 683 млн часов. Sony Interactive Entertainment сообщила, что GTA 6 стала крупнейшим запуском в истории PlayStation за все пять поколений консолей.

Показатели дебютного уикенда

Как пишет Engadget, рекорд охватывает многопользовательские, бесплатные и одиночные игры, выходившие на PlayStation на протяжении трех десятилетий. Представитель Sony Interactive Entertainment Тим Тури заявил, что за дебютный уикенд, завершившийся 22 ноября, каждый игрок в среднем провел в GTA 6 17,4 часа.

Всего игру на консолях PlayStation запустили более 39 млн уникальных пользователей. Sony не уточнила, сколько из них играли на PlayStation 5 Pro.

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Новые подключения PS5

Компания также зафиксировала наибольшее количество новых подключений PlayStation 5 за один день с момента выхода консоли, не считая предпраздничных периодов в конце года. В течение дебютного уикенда GTA 6 была первой игрой, запущенной на 70% всех недавно приобретенных и подключенных PS5.

Rockstar Games выпустила GTA 6 19 ноября для PlayStation 5 и Xbox Series X|S — через 13 лет после релиза пятой части серии. Материнская компания Rockstar, Take-Two Interactive, заявила, что розничные продажи игры в первый день достигли 3,79 млрд долларов, назвав это крупнейшим запуском в истории индустрии развлечений.

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